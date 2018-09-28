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«Стрижи» откроют Гран-при России
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«Стрижи» откроют Гран-при России по автогонкам «Формула 1» в Сочи 

ТК «Звезда» + ещё 1 28 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Выступление российской группы высшего пилотажа станет одним из главных событий значимого спортивного мероприятия.
Впервые в истории летчики российской пилотажной группы «Стрижи» станут непосредственным участником мероприятия, посвященного не «гонкам» в небе, а гонкам на земле. Пилоты станут участниками развлекательной программы Гран-при России 2018 года по «Формуле 1» в Сочи.
Гвардии полковник Сергей Осяйкин проведет свою команду из шести многоцелевых высокоманевренных истребителей МиГ-29 в небе над автодромом «Сочи», который расположен в Олимпийском парке.
Зрители смогут понаблюдать за тренировочными полетами и за выступлением пилотов, которое всегда включает в себя сложнейшие групповые и одиночные фигуры высшего пилотажа, выполняемые на скорости от 300 до 800 км/ч. При этом, расстояние между крылатыми машинами — не более метра. В главный же день Гран-при «Стрижи» пролетят над стартовой линией гоночной трассы. Об этом передает Министерство обороны России.
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