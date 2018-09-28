«Стрижи» откроют Гран-при России по автогонкам «Формула 1» в Сочи

Выступление российской группы высшего пилотажа станет одним из главных событий значимого спортивного мероприятия.

Впервые в истории летчики российской пилотажной группы «Стрижи» станут непосредственным участником мероприятия, посвященного не «гонкам» в небе, а гонкам на земле. Пилоты станут участниками развлекательной программы Гран-при России 2018 года по «Формуле 1» в Сочи.

Гвардии полковник Сергей Осяйкин проведет свою команду из шести многоцелевых высокоманевренных истребителей МиГ-29 в небе над автодромом «Сочи», который расположен в Олимпийском парке.