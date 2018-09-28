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Глава «Мерседеса» поделился ожиданиями от Гран-при России
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Руководитель «Мерседеса» поделился ожиданиями от Гран-при России 

Газета.Ru 28 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Руководитель команды "Формулы-1" "Мерседес" Тото Вольфф поделился мнением о нынешнем сезоне.
"Мы отлично выступили на гонках, особенно фантастической была победа в Сингапуре. Это стало наградой за напряженную работу и подчеркнуло еще один важный момент — в этом сезоне нет легких побед. Чтобы сражаться за них, нужно использовать любую возможность прибавить в скорости. Этот поединок продолжится в России", — цитирует Вольффа газета "Известия".
Также руководитель "Мерседеса" рассказал об особенностях трассы в Сочи, где с 28 по 30 сентября пройдет Гран‑при России.
"У "Сочи Автодрома" интересные характеристики, особенно выделяется длинная прямая перед вторым поворотом, из-за которой старт гонки получится непростым. Мы добивались отличных результатов на этой трассе, но знаем, что "Феррари" и "Ред Булл" сделают все, чтобы прервать череду наших побед. Нам придется приложить немало усилий, чтобы заработать как можно больше очков", — добавил Вольфф.
Ранее российский гонщик "Уильямс" Сергей Сироткин поделился впечатлениями о пребывании в Сочи.
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