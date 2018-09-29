Сироткин понадеялся на пасмурную погоду в Сочи

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Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при России, Сироткин — 16-й 

Чемпионат.com + ещё 6 16 минут назад
Фото: РИА Новости
В России на трассе «Сочи-Автодром» завершилась третья пятничная тренировка Гран-при Формулы-1. Быстрейшим в сессии стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», второе время поставил его напарник Валттери Боттас, тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель на «Феррари». Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 16-м, его напарник Лэнс Стролл показал 18-е время.
Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33,067  2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,254  3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,600  4. Кими Райкконен («Феррари») +0,621  5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,870  6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,327  7. Шарль Леклер («Заубер») +1,561  8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,742  9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,753  10. Серхио Перес («Форс Индия») +1,849  11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,921  12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,058  13. Ромен Грожан («Хаас») +2,118  14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,146  15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,303  16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,966  17. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,004  18. Лэнс Стролл («Уильямс») +3,207  19. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,530  20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,925.
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