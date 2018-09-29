Сироткин понадеялся на пасмурную погоду в Сочи

В России на трассе «Сочи-Автодром» завершилась третья пятничная тренировка Гран-при Формулы-1. Быстрейшим в сессии стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», второе время поставил его напарник Валттери Боттас, тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель на «Феррари». Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 16-м, его напарник Лэнс Стролл показал 18-е время.
Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33,067 2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,254 3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,600 4. Кими Райкконен («Феррари») +0,621 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,870 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,327 7. Шарль Леклер («Заубер») +1,561 8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,742 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,753 10. Серхио Перес («Форс Индия») +1,849 11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,921 12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,058 13. Ромен Грожан («Хаас») +2,118 14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,146 15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,303 16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,966 17. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,004 18. Лэнс Стролл («Уильямс») +3,207 19. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,530 20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,925.