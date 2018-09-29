Мазепин стал вторым в гонке GP3 в Сочи

Мазепин: отыграл шесть мест за 20 кругов, красивая гонка

Российский гонщик серии GP3 Никита Мазепин прокомментировал финиш на второй позиции в первой гонке этапа на «Сочи Автодроме». Мазепин стартовал восьмым, так как накануне был лишён поул-позишн за слишком широкий выход из поворота на своём быстрейшем круге.

«Красивая гонка. И очень интересная в том плане, что вчера мой день сначала закончился очень хорошо, а потом очень плохо. Я чувствовал, что был в квалификации самым быстрым на трассе — я заслуживал поул-позицию, но её забрали. Старт с восьмого места в нашей серии — это довольно трудно, но это заставило меня больше работать, концентрироваться на обгонах и не допускать ошибок. Старт был очень хаотичный: я был в миллисекундах от того, чтобы моя гонка закончилась в первом повороте. Но это гонки, тут надо ехать на пределе.

Конечно, хотелось бы выиграть, но и второе место — это сильный результат, я отыграл шесть мест за 20 кругов. Трудно сказать, мог бы я выиграть при большем числе кругов. Но лидеры начали ехать в конце медленно, так как их резина перестала держать, а я сумел её сберечь, несмотря на обгоны.

Я знал, что нахожусь под расследованием. Там очень непростое место: узкий поворот после прямой, где скорости доходят до 300 км/ч. Но мне нужно было заехать на обочину, это была вынужденная мера — иначе я скорее всего столкнулся бы с Каллумом. Но я был уверен, что всё закончится без наказаний, потому что я не отыграл позицию, а наоборот проиграл.