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Экс‐гонщик Херберт прокатился на аттракционах «Сочи Парка»
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«Не мог не попробовать»: экс‐гонщик «Формулы‐1» Джонни Херберт прокатился на аттракционах «Сочи Парка» 

360tv.ru + ещё 1 28 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Легендарный экс-гонщик «Формулы-1», комментатор и эксперт британского телеканала Sky Sports Джонни Херберт испытал американские горки в «Сочи Парке». Об этом сообщили в пресс-службе парка развлечений.
Видео прислали через приложение «Репортер „360“ (Android и iOS).
Херберт стал почетным гостем „королевских гонок“. Он приехал в город-курорт снимать сюжет о том, как в Сочи проходят соревнования. Экс-гонщик не упустил возможность опробовать самую длинную в России горку „Змей Горыныч“.
»Когда мне предложили прокатиться на самой длинной горке в России, стало очень интересно. Не мог не попробовать, хотя обычно отказываюсь от аттракционов — меня на них укачивает. Мне сложно сравнить трассу «Формулы-1» с треком «Змея Горыныча». В «Формуле-1» для меня все понятно, привычно и ровно, а ваш «Горыныч» так лихо закручен! Даже немного горд собой, что сделал это!», — поделился впечатлениями Херберт.
Бывший гонщик за свою карьеру одержал три громких победы. Спортсмен — чемпион британской «Формулы-3» в 1987 году, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в 1991 году и чемпион азиатской серии SpeedCar в 2008 году.
Пятое в истории Гран‐при России пройдет на «Сочи‐Автодроме» с 28 по 30 сентября. Свободные заезды начнутся в 11:00, а вторая их часть стартует в 15:00. Во второй день соревнований на 12:00 намечена третья свободная практика. Днем пройдет квалификационный заезд. Основная гонка состоится 30 сентября в 14:10.
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