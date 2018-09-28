Экс‐гонщик Херберт прокатился на аттракционах «Сочи Парка»

«Не мог не попробовать»: экс‐гонщик «Формулы‐1» Джонни Херберт прокатился на аттракционах «Сочи Парка»

Легендарный экс-гонщик «Формулы-1», комментатор и эксперт британского телеканала Sky Sports Джонни Херберт испытал американские горки в «Сочи Парке». Об этом сообщили в пресс-службе парка развлечений.

Видео прислали через приложение «Репортер „360“ (Android и iOS).

Херберт стал почетным гостем „королевских гонок“. Он приехал в город-курорт снимать сюжет о том, как в Сочи проходят соревнования. Экс-гонщик не упустил возможность опробовать самую длинную в России горку „Змей Горыныч“.

»Когда мне предложили прокатиться на самой длинной горке в России, стало очень интересно. Не мог не попробовать, хотя обычно отказываюсь от аттракционов — меня на них укачивает. Мне сложно сравнить трассу «Формулы-1» с треком «Змея Горыныча». В «Формуле-1» для меня все понятно, привычно и ровно, а ваш «Горыныч» так лихо закручен! Даже немного горд собой, что сделал это!», — поделился впечатлениями Херберт.

Бывший гонщик за свою карьеру одержал три громких победы. Спортсмен — чемпион британской «Формулы-3» в 1987 году, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в 1991 году и чемпион азиатской серии SpeedCar в 2008 году.

Пятое в истории Гран‐при России пройдет на «Сочи‐Автодроме» с 28 по 30 сентября. Свободные заезды начнутся в 11:00, а вторая их часть стартует в 15:00. Во второй день соревнований на 12:00 намечена третья свободная практика. Днем пройдет квалификационный заезд. Основная гонка состоится 30 сентября в 14:10.