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Алонсо получит штраф за замену мотора на Гран-при России
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Алонсо получит штраф за замену мотора на стартовой решётке Гран-при России 

Чемпионат.com + ещё 5 28 сентября 2018
Фото: Reuters
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо получит штрафы за замену силовой установки, турбины и модулей MGU-K и MGU-H, сообщает журналист BBC Эндрю Бэнсон в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель «Хонда» официально подтвердил, что на Гран-при России Формулы-1 гонщики «Торо Россо» Пьер Гасли и Брендон Хартли получат новые силовые установки. Новые двигатели в Сочи получат и гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Соответственно, вероятно, что пилоты двух команд австрийского концерна займут две последние линии стартового поля на «Сочи Автодроме». Таким образом, сразу пять пилотов из-за штрафов за замены двигателей займут последние места на стартовой решётке Гран-при России.
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