Алонсо получит штраф за замену мотора на Гран-при России

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо получит штрафы за замену силовой установки, турбины и модулей MGU-K и MGU-H, сообщает журналист BBC Эндрю Бэнсон в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель «Хонда» официально подтвердил, что на Гран-при России Формулы-1 гонщики «Торо Россо» Пьер Гасли и Брендон Хартли получат новые силовые установки. Новые двигатели в Сочи получат и гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Соответственно, вероятно, что пилоты двух команд австрийского концерна займут две последние линии стартового поля на «Сочи Автодроме». Таким образом, сразу пять пилотов из-за штрафов за замены двигателей займут последние места на стартовой решётке Гран-при России.