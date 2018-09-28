Названы особенности Гран-при в Сочи

Чем Гран-при России в Сочи будет отличаться от предыдущих

С 28 по 30 сентября в Сочи состоится 16-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при России. Столица зимней Олимпиады примет гонки в пятый раз. Нынешние соревнования будут отличаться от всех предыдущих капризами погоды, обострённой борьбой за титул чемпиона мира и Кубок конструкторов, наличием сразу двух гоночных серий поддержки, а также дебютом Сергея Сироткина на домашней трассе.

Переход на осеннее время

Если быть точным, с момента последнего Гран-при России прошёл не один год, а полтора. Сочинский этап «Формулы-1» в предыдущих двух сезонах удачно совпадал с майскими праздниками и началом периода отпусков, что благотворно сказывалось на посещаемости соревнований, которая, впрочем, ещё ни разу не вызывала опасений у организаторов.

В этом году Гран-при России сдвинулся к своей первоначальной дате — первые гонки на берегу Чёрного моря проходили в середине октября, а теперь пилоты будут состязаться в последний день сентября. Весной Сочи готовился к чемпионату мира по футболу, и «Формуле-1» пришлось это учитывать. При этом в прошлом году ей в такой же ситуации удалось выиграть конкуренцию у Кубка конфедераций.

Сегодня о прошедшем мундиале в Сочи напоминают указатели, ведущие к стадиону «Фишт», и статуи Забиваки на пляже, с которым с удовольствием фотографируются отдыхающие. Но с приходом осени город всё-таки больше напоминает автогоночную столицу — рекламой «Формулы-1» украшены половина билбордов и автобусы, которые ведут к главной трибуне автодрома.

С точки зрения погоды, которая имеет большое значение для пилотов, Гран-при России стал более непредсказуемым. За два дня до гоночного уикенда в Сочи было пасмурно, с моря дул прохладный ветер, горы покрывал густой белый туман, и даже городские пляжи были закрыты из-за шторма. Но уже в четверг в Сочи стало жарко. Как осторожно прогнозируют синоптики, до конца недели облака могут вновь закрыть небо над черноморским побережьем, не исключены осадки, однако днём погода должна быть солнечной.

Новый кумир болельщиков

Даниила Квята можно считать «ровесником» Гран-при России — бывший пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» начинал карьеру в тот же год, когда в Сочи состоялась первая гонка, и принял участие во всех четырёх этапах. Сейчас пилот, давший имя одной из трибун автодрома, не соревнуется на трассах, но в следующем сезоне имеет все шансы вернуться за руль «Торо Россо».

С уходом Квята российские болельщики не остались без фаворита: теперь всё их внимание обращено к Сергею Сироткину. Гонщик «Уильямс» проведёт первый Гран-при России в качестве боевого пилота команды «Формулы-1», хотя он тоже ещё ни разу не пропускал гоночный уикенд в Сочи. Просто раньше Сироткин три раза был тест-пилотом в свободных практиках, а в 2015 году участвовал в гонках GP2.

Правда, дела у Сироткина идут не так хорошо, как это было у Квята даже в самый кризисный сезон 2017 года. 23-летний пилот пока набрал в свой зачёт всего одно чемпионское очко, и то не во время гонки, а уже после, когда финишировавший перед ним Ромен Грожан был дисквалифицирован на Гран-при Италии.

Чемпионские разборки возвращаются

Перенос Гран-при России на осень имел ещё одно последствие. В начале года борьба за титул чемпиона мира и Кубок конструкторов ещё не так актуальна — нельзя судить о шансах пилотов после четырёх-пяти этапов. Из-за этого российский Гран-при немного проигрывал последующим гонкам в интриге. Теперь же сезон входит в завершающую стадию, и одним пилотам нужно набирать очки, а другим обеспечивать себе место в команде на будущий год.

За первое место в личном зачёте борются Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель . Сейчас разрыв между ними — 40 очков. Для шести оставшихся гонок это совсем не показатель — всего из-за одного схода пилот «Мерседеса» может растерять больше половины своего преимущества. Хэмилтон не побеждал на последних двух сочинских этапах, а в прошлом году даже уступил две позиции Феттелю, начинавшему гонку с поул-позиции.

Как раз тогда немецкий пилот казался основным претендентом на то, чтобы прервать гегемонию «Мерседеса» в России, — в оба предварительных дня «Феррари» выглядела очень мощно. Но сразу после старта Феттель пропустил вперёд Валттери Боттаса и в итоге уступил ему 0,6 секунды.

Ещё более ожесточённая борьба идёт между «Мерседесом» и «Феррари» в Кубке конструкторов. Трофей, практически потерявший всякую важность в эпоху турбодвигателей, вновь становится востребованным. Две лучшие команды сезона разделяют всего 37 очков — ни о какой досрочной победе немецкого концерна, как это было во время двух других осенних Гран-при России, речь не идёт.

Шинное разнообразие

Трасса в Сочи не слишком требовательна к расходу резины. Затяжной третий поворот и связка в третьем секторе могут доставлять проблемы, но при хорошем пилотировании их можно избежать. Поэтому из года в год поставщик шин Pirelli предоставляет командам всё более быстрые комплекты резины.

В этот раз гонщики смогут обуть свои машины в Soft или в два самых мягких комплекта — UltraSoft и HyperSoft. Скорости в Сочи определённо вырастут, что пойдёт соревнованиям только на пользу. При этом по всем прогнозам оптимальной останется тактика с одним пит-стопом — даже самые требовательные шины будут долго прогреваться. Зато на российском этапе высока вероятность появления автомобиля безопасности, а значит, гонка будет весьма интересной.

Не Сироткиным единым

В этом году «Формула-1» получила великолепные гонки поддержки — главное событие уикенда будут предварять этапы «Формулы-2» и GP3. Обычно у зрителей есть «дополнительный» шанс полюбоваться заездами только одной гоночной серии, а сразу две — это роскошный подарок от организаторов.

При этом российские пилоты держатся на лидирующих позициях в обеих сериях. В «Формуле-2» выступает Артём Маркелов . Он одержал три победы в текущем сезоне, а на последнем этапе в Монце дважды занимал второе место. В турнирной таблице пилот «Русского времени» занимает четвёртое место и в Сочи постарается подняться в тройку.