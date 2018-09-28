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Маркелов опередил Сироткина в первом заезде в «Формуле-1»
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Артем Маркелов опередил Сергея Сироткина в своем первом заезде в «Формуле-1» 

Newsru.com 21 час назад
Фото: Twitter
Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 18-й результат в первой свободной практике Гран-при России — 16-го этапа чемпионата "Формулы-1", который проходит на автодроме в Сочи.
Другой россиянин Артем Маркелов, являющийся тест-пилотом "Рено" и заменивший в кокпите испанца Карлоса Сайнса-младшего, показал 15-е время в своем первом в карьере старте в "Формуле-1".
"Это очень круто. Очень прикольные ощущения, ведь ты выезжаешь из боксов и работаешь на трассе вместе с такими пилотами, как Феттель, Хэмилтон, Хюлкенберг — это очень приятно, — поделился Артем своими впечатлениям с порталом F1News. — Я очень рад, что выполнил задачи, поставленные командой. Даже, может быть, перевыполнил".
"Если завтра мне предложат провести гонку за "Рено", я с огромным удовольствием сяду за руль и проеду дистанцию Гран-при. Конечно, в эмоциональном плане это будет экстрим, но я чувствую, что к этому готов, в том числе и к физическим нагрузкам", — добавил Маркелов.
Лучшим по итогам первой свободной практики оказался пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель, проехавший свой быстрейший круг за 1 минуту 34,488 секунды.
Второе время сессии у голландца Макса Ферстаппена (+0,050 секунды) из "Ред Булл", третий — у британца Льюиса Хэмилтона (+0,330) из "Мерседес".
Сироткин отстал от лидера на 2,737 секунды, Маркелов — на 2,695.
Вторая свободна практика состоится позднее в пятницу, третья — в субботу. Далее в тот же день пройдет квалификация Гран-при России, а сама гонка намечена на воскресенье.
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