Маркелов опередил Сироткина в первом заезде в «Формуле-1»

Артем Маркелов опередил Сергея Сироткина в своем первом заезде в «Формуле-1»

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 18-й результат в первой свободной практике Гран-при России — 16-го этапа чемпионата "Формулы-1", который проходит на автодроме в Сочи.

Другой россиянин Артем Маркелов , являющийся тест-пилотом "Рено" и заменивший в кокпите испанца Карлоса Сайнса-младшего, показал 15-е время в своем первом в карьере старте в "Формуле-1".

"Это очень круто. Очень прикольные ощущения, ведь ты выезжаешь из боксов и работаешь на трассе вместе с такими пилотами, как Феттель, Хэмилтон, Хюлкенберг — это очень приятно, — поделился Артем своими впечатлениям с порталом F1News. — Я очень рад, что выполнил задачи, поставленные командой. Даже, может быть, перевыполнил".

"Если завтра мне предложат провести гонку за "Рено", я с огромным удовольствием сяду за руль и проеду дистанцию Гран-при. Конечно, в эмоциональном плане это будет экстрим, но я чувствую, что к этому готов, в том числе и к физическим нагрузкам", — добавил Маркелов.

Лучшим по итогам первой свободной практики оказался пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель, проехавший свой быстрейший круг за 1 минуту 34,488 секунды.

Второе время сессии у голландца Макса Ферстаппена (+0,050 секунды) из "Ред Булл", третий — у британца Льюиса Хэмилтона (+0,330) из "Мерседес".

Сироткин отстал от лидера на 2,737 секунды, Маркелов — на 2,695.

Вторая свободна практика состоится позднее в пятницу, третья — в субботу. Далее в тот же день пройдет квалификация Гран-при России, а сама гонка намечена на воскресенье.