Маркелов рассказал о дебюте на Гран-при России

Маркелов о дебюте на Гран-при России в Сочи

Российский пилот Артём Маркелов принял участие в пятничной сессии свободных заездов во время этапа «Формулы-1» Гран-при России. 23-летний гонщик показал на болиде «Рено» 15-й результат, обогнав соотечественника Сергея Сироткина . Дебютировав в «королевских гонках», Маркелов рассказал, когда он сможет стать боевым пилотом команды «Формулы-1» и готов ли выступить в сочинской гонке в воскресенье.

Российскому гонщику Артёму Маркелову выпала особенная нагрузка во время Гран-при России. Первоначально он должен был приехать в Сочи, чтобы продолжить борьбу за титул в «Формуле-2» — в этой молодёжной серии россиянин занимает четвёртое место за два этапа до конца сезона.

Однако владеющая правами на Маркелова «Рено» предложила гонщику заодно попробовать себя в роли тест-пилота перед этапом «Формулы-1». В первой пятничной сессии свободных заездов 23-летний спортсмен заменил Карлоса Сайнса, который признался, что испытывает проблемы с глазами, однако это не помешает ему проехать в воскресенье по сочинскому автодрому.

Маркелов показал 15-й результат, обогнав Стоффеля Вандорна, Николаса Латифи , Сергея Сироткина, Брендона Хартли и Лэнса Стролла. Сразу после окончания тренировки молодой россиянин сел в болид «Формулы-2» и занял 14-е время в её свободной практике. Выполнив все свои обязанности в обеих гоночных сериях, Маркелов поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1», рассказал, когда сможет стать полноправным пилотом в ней, и придётся ли ему ещё раз заменить Сайнса на Гран-при России.

— Как прошла для вас тренировка в «Формуле-1»?

— Тренировка прошла очень хорошо, команда рада. Я тоже рад, что выполнил все задачи, которые передо мной стояли. Надеюсь, что ещё раз сяду за руль «Рено» и передо мной поставят новые цели.

— Есть ли шанс, что вас ещё раз привлекут к роли тест-пилота в этом сезоне?

— Кто знает? Никто. Посмотрим, может, и будет такая возможность.

— Какие задачи ставила команда на свободную сессию?

— У нас было несколько аэротестов, и все их мы прошли достаточно удачно. Мы получили хорошие результаты.

— Насколько сложно было потом пересесть в машину «Формулы-2»?

— Честно говоря, после такого уже не хочется возвращаться в младшую серию. Вообще не хочется. После «Формулы-1» очень тяжело вернуться и проехать хорошо, найти для этого силы. Там совсем другой стиль пилотирования. Но впереди ещё квалификация и гонка.

— Как быстро удалось адаптироваться к шинам «Формулы-1»? Не возникло ли проблем с этим?

— Ко второму кругу уже было всё хорошо. Мы пробовали разные стратегии на новую резину. Одна из стратегий нам не очень понравилась. Мы её опробовали в конце тренировки, и поэтому я тогда потерял много времени. Резина просто сгорела.

— Какие задачи ставите на последние два этапа «Формулы-2»? Перед началом сезона вы рассчитывали бороться за титул чемпиона…

— Я и сейчас рассчитываю. За него всё ещё можно бороться. Будем делать максимум для этого.

— Карлос Сайнс признался, что выступает в Сочи с глазной инфекцией. Есть ли шанс, что вам придётся его ещё раз заменить на Гран-при России?

— Я думал об этом, но не могу сказать точно. Конечно, я желаю ему поскорее выздороветь. Но если удастся сесть за руль болида на гоночной дистанции, то я только за.

— Вы бы тогда ездили и в «Формуле-1», и в «Формуле-2» в течение одного уикенда?

— Получается, что я бы остался без «Формулы-2».

— «Макларен» подписал на будущий сезон Ландо Норриса, вашего соперника по «Формуле-2». Это добавляет вам какой-то мотивации или спортивной злости, чтобы обойти его в общем зачёте серии?

— Не знаю, что добавит Норрис «Макларену». Команда не сильно выступает даже же со Стоффелем Вандорном и Фернандо Алонсо . Тревожит, что Норрис уже в «Формуле-1», как это уже произошло с Шарлем Леклерком. Надеюсь, что и я в следующем году попаду в «королевские гонки».

— Насколько велики шансы?

— Не могу сказать, даже оценить вероятность в процентах. Ну, пускай будет 50 на 50. Либо да, либо нет.

— А когда стоит ждать новостей по этому поводу?

— Через месяц-полтора. Надеюсь, я тоже к тому времени всё узнаю.