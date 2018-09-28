Сироткин подвёл итоги двух практик на Гран-при России

Сироткин подвёл итоги двух тренировочных сессий Гран-при России

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в двух сессиях свободных заездов 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

«Наши надежды и цели намного выше реальных позиций, за которые будем бороться. Сегодня в принципе всё было неплохо. Потенциал для прогресса есть. Все зависит от того, как будем его использовать и какая завтра будет погода», — рассказал Сироткин.

Он отметил, что целью команды на квалификацию является выход во второй сегмент.

«На такой трассе многое зависит от погоды и выбранной резины. Для нас могут быть как хорошие, так и плохие сюрпризы», — добавил россиянин.

В первой сессии свободных заездов Сироткин занял 18-е место, а во второй — 19-е.