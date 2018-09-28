«Форс Индия» может лишиться ещё одной выплаты призовых от Формулы-1

Команда «Форс Индия», которая в августе сменила владельцев и теперь принадлежит консорциуму инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом , не знает, получит ли свою долю призовых. В сентябре команда была лишена выплат, поскольку формально считается новым коллективом. Теперь же в команде не знают, пройдёт ли транш за октябрь.

«На данный момент ничего не решено. Переговоры могут затянуться на месяцы. В сентябре мы столкнулись с уникальными обстоятельствами — из-за перехода под внешнюю администрацию и других событий, но я думаю, что в октябре мы получим выплаты. Тем не менее до понедельника я не могу знать этого точно», — цитирует руководителя команды «Форс Индия» Отмара Зафнауэра издание RaceFans.

По данным журналистов, команды получают ежемесячные выплаты призовых размером в три миллиона долларов, в то время как основная сумма, которая зависит от истории выступлений команды и результатов прошлого сезона, поступает в марте.

«Форс Индия» перешла под внешнее административное управление в дни Гран-при Венгрии, когда выяснилось, что команда не в состоянии выполнить свои обязательства перед кредиторами. Во время перерыва в августе стало известно, что команду выкупил консорциум инвесторов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом, в связи с чем коллектив получил новое имя — «Рейсинг Пойнт Форс Индия» — и был лишён набранных в первой половине сезона очков. Поскольку формально «Рейсинг Пойнт Форс Индия» считается новой командой, она может полностью лишиться призовых выплат по итогам сезона.