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Пилоты Mercedes выиграли тренировку в Сочи
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Формула-1. Пилоты Mercedes выиграли тренировку в Сочи 

Вести.Ru 29 сентября 2018
Фото: EPA
На автодроме в Сочи завершилась третья сессия тренировочных заездов участников Гран-при России в рамках чемпионат мира по автогонкам "Формулы-1". Двойной успех праздновали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Сергей Сироткин занял 17-е место.
Хэмилтон показал лучшее время — 1 мин. 33,067 сек. Боттас отстал на 0,254 секунды. В шестерку лучших вошли также гонщики Ferrari немец Себастьян Феллеть и финн Кими Райкконен, а также представители Red Bull голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккардо.
Россиянин Сироткин, который выступает за "конюшню" Williams, вновь оказался в хвосте пелетона, но, тем не менее, в который раз опередил напарника по команде канадца Лэнса Стролла.
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