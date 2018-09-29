Формула-1. Пилоты Mercedes выиграли тренировку в Сочи

На автодроме в Сочи завершилась третья сессия тренировочных заездов участников Гран-при России в рамках чемпионат мира по автогонкам "Формулы-1". Двойной успех праздновали пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Сергей Сироткин занял 17-е место.

Россиянин Сироткин, который выступает за "конюшню" Williams, вновь оказался в хвосте пелетона, но, тем не менее, в который раз опередил напарника по команде канадца Лэнса Стролла.