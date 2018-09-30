Путин наградил победителя гонки «Формулы-1» в Сочи Хэмилтона

Глава государства ежегодно присутствует на российском этапе гонок.

Себастьян Феттель. Пилот команды "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари"

Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России. Ране он побеждал здесь в 2014 и 2015 годах.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 годы. Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля — начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью — с 28 по 30 сентября.