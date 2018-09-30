Ещё
Путин наградил победителя гонки «Формулы-1» в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин наградил победителя гонки «Формулы-1» в Сочи Хэмилтона 

ТАСС + ещё 65 15 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин наградил победителя гонки в чемпионате "Формулы-1" Гран-при России на "Сочи-Автодроме" Льюиса Хэмилтона.
Глава государства ежегодно присутствует на российском этапе гонок.
Перед церемонией награждения Путин кратко пообщался с Хэмилтоном в зоне ожидания, где поздравил его с победой. После церемонии награждения российский лидер также пообщался с представителями компаний-спонсоров "Формулы-1", в том числе с главой ВТБ Андреем Костиным. Во встрече также принял участие российский автогонщик в чемпионате GP3 Никита Мазепин. С ним Путин обсудил, в частности, успехи в спортивной карьере и в учебе в Московском государственном университете.
Пилот команды "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.
Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России. Ране он побеждал здесь в 2014 и 2015 годах.
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 годы. Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля — начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью — с 28 по 30 сентября.
ТАСС: последние новости
Путин наградил победителя гонки "Формулы-1" в Сочи Хэмилтона Победитель Гран-при России Хэмилтон в шутку пообещал Путину не обливать его шампанским Путин приехал на "Сочи-Автодром", где проходит Гран-при России "Формулы-1"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина
Загитова сделала заявление после триумфа18
Матч превратился в ад для Слуцкого1
На «Челси» нашелся покупатель8
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление41
Видео
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение