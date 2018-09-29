Как прошла квалификация Гран-при России

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1». Прошлогодний победитель гонки в Сочи был быстрее своего напарника Льюиса Хэмилтона , который лидирует в чемпионате. Пилоты «Феррари» заняли второй ряд стартовой решётки. Россиянин Сергей Сироткин показал 18-й результат, однако из-за штрафов у пяти гонщиков он начнёт гонку с 13-й позиции.

Субботний день на Гран-при России начался с нескольких неожиданных новостей. Во-первых, утром было объявлено о возвращении в «Формулу-1» Даниила Квята . Прежде не пропускавший ни одного домашнего этапа пилот в этом году не участвует в гонках — его контракт с «Феррари» подразумевает только работу на симуляторах для обеспечения команды технической информацией. Но в будущем сезоне Квят вновь приедет в Сочи в качестве пилота «Торо Россо». О его контракте с итальянской командой было объявлено официально.

В субботу в Сочи улучшилась погода — к заключительной тренировке перед квалификацией облака расступились и позволили трассе прогреться до рабочей температуры, хотя по меркам «Формулы-1» воздух был довольно холодным, — «всего» +22 °С.

Пилотам пришлось заново тестировать шины HyperSoft, которые даже накануне, в более щадящих условиях, начинали изнашиваться, что для сочинского автодрома является экстраординарной ситуацией. Однако не все сразу приступили к тестам — к 15-й минуте свободной практики только пять пилотов проехали быстрый круг. Со временем к пелотону присоединились гонщики «Феррари», которым долго настраивали подвеску, и Льюис Хэмилтон, традиционно опаздывающий на последнюю тренировку.

Когда в «Скудерии» всё-таки приготовили машины, Себастьян Феттель Кими Райкконен показали лучшие промежуточные результаты, но на трассе всё ещё не было Хэмилтона. К середине сессии лидер чемпионата мира всё-таки выехал и побил рекорды дня на двух секторах трассы, однако остался позади Валттери Боттаса , перехватившего лидерство, и Феттеля.

Hamilton = 🚀



He sets a new track record of 1:33.067s ⏱️#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/OyimfveDIl— Formula 1 (@F1) 29 сентября 2018 г. В «Феррари» взяли паузу, и пилоты «Мерседеса» принялись состязаться лишь друг с другом. С каждым кругом они всё более явно демонстрировали, что в квалификации фаворитами будут только они. В итоге Хэмилтон установил абсолютный рекорд сочинской трассы — 1:33,067. Боттас уступил ему четверть секунды, а Феттель — шесть десятых. Впрочем, у немца было меньше попыток проявить себя — один раз его развернуло, а последняя попытка не состоялась из-за красного света на выезде с пит-лейна.

SPEED TRAP: Nice work, @sirotkin_sergey 💪#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/pYAHBPQs4l— Formula 1 (@F1) 29 сентября 2018 г. Сергей Сироткин после пятничных свободных заездов обещал, что покажет прогресс в субботу. Своё слово россиянин в целом сдержал. Он показал 17-й результат с отставанием в три секунды от Хэмилтона — накануне оно составляло 3,4 секунды. Пилот «Уильямс» также приблизился к непосредственным конкурентам за второй сегмент квалификации, хотя и не настолько, чтобы уверенно их опережать. В выступлении Сироткина можно отметить самую высокую скорость дня — он разогнал свой болид до 327 км/ч.

Увы, в квалификации чудо не произошло. На протяжении всей сессии Сироткин был 16-м, отставая на пару десятых секунды от Фернандо Алонсо . Когда на трассу выехали Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо , российскому пилоту пришлось опуститься ещё ниже, хотя они продолжать борьбу не собирались в любом случае — из-за замен элементов силовой установки пилотам «Ред Булл» были гарантированы последние места на стартовой решётке.

Сироткин предпринял последнюю попытку войти в число 15 лучших пилотов и начал быстрый круг с улучшения, но не справился с управлением и его развернуло на трассе. Времени на повторную попытку уже не было, и российский пилот остался на 18-м месте. Вместе с ним закончили квалификацию Брендон Хартли , Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн и напарник Лэнс Стролл. Из-за штрафов у других гонщиков Сироткин начнёт гонку с 13-го места.

Вторая часть квалификации превратилась в пустую формальность. Ферстаппен, Риккардо и Пьер Гасли могли не тратить впустую силы и бензин из-за штрафов. В «Заубере» рассудили, что им тоже нет смысла покидать боксы — 11-е и 12-е места для Нико Хюлькенберга и Карлоса Сайнса были обеспечены, а заодно они могли получить право выбора шин на старте гонки, так как не прошли в решающую стадию квалификации. Остальная десятка просто провела тренировочный заезд перед решающими разборками. Льюис Хэмилтон, побивший рекорд трассы в первой сессии, повторно занял первую строчку, но уже не показывая чрезмерно выдающихся результатов.

Британцу не стоило терять тонус — в первой попытке финальной сессии он уступил напарнику Валттери Боттасу четыре тысячные секунды. Хотя опасность со стороны пилотов «Феррари» не исходила, лидеру чемпионата мира очень хотелось всё-таки начать гонку с первого места. Финский гонщик начал вторую попытку раньше и шёл с приличным улучшением собственного результата. Хэмилтон выиграл первый сектор, но неожиданно ошибся во втором и сбросил скорость — под давлением напарника лидер чемпионата мира сдался. Прошлогодний победитель Гран-при России начнёт воскресную гонку с первой позиции, а Хэмилтон — сразу за ним. Себастьян Феттель и Кими Райкконен будут пытаться отыграться со второго ряда стартовой решётки.