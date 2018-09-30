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Гран При России: Стартовое поле
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Гран При России: Стартовое поле 

F1News.ru 30 сентября 2018
Фото: F1News.ru
Сразу пятеро гонщиков потеряли позиции на старте Гран При России за замену элементов силовых установок и коробок передач…
1. Валттери БоттасMercedes1:31.387  2. Льюис ХэмилтонMercedes1:31.532  3. Себастьян ФеттельFerrari1:31.943  4. Кими РайкконенFerrari1:32.237  5. Кевин МагнуссенHaas1:33.181  6. Эстебан ОконRacing Point FI1:33.413  7. Шарль ЛеклерSauber1:33.419  8. Серхио ПересRacing Point FI1:33.563  9. Роман ГрожанHaas1:33.704  10. Маркус ЭриксонSauber1:35.196  11. Карлос СайнсRenaultБез времени
12. Нико ХюлкенбергRenaultБез времени
13. Сергей СироткинWilliams1:35.612  14. Стоффель Вандорн McLaren1:35.977  15. Лэнс СтроллWilliams1:36.437  16. Фернандо АлонсоMcLaren1:35.504 наказан за замену элементов силовой установки
17. Пьер ГаслиToro RossoБез временинаказан за замену элементов силовой установки
18. Брендон ХартлиToro Rosso1:35.037наказан за замену элементов силовой установки
19. Даниэль РиккардоRed BullБез временинаказан за замену элементов силовой установки и замену коробки передач
20. Макс ФерстаппенRed BullБез временинаказан за замену элементов силовой установки, замену коробки передач и инцидент в квалификации
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