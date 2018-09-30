Гран При России: Стартовое поле

Сразу пятеро гонщиков потеряли позиции на старте Гран При России за замену элементов силовых установок и коробок передач…

1. Валттери БоттасMercedes1:31.387 2. Льюис ХэмилтонMercedes1:31.532 3. Себастьян ФеттельFerrari1:31.943 4. Кими РайкконенFerrari1:32.237 5. Кевин МагнуссенHaas1:33.181 6. Эстебан ОконRacing Point FI1:33.413 7. Шарль ЛеклерSauber1:33.419 8. Серхио ПересRacing Point FI1:33.563 9. Роман ГрожанHaas1:33.704 10. Маркус ЭриксонSauber1:35.196 11. Карлос СайнсRenaultБез времени

12. Нико ХюлкенбергRenaultБез времени

13. Сергей СироткинWilliams1:35.612 14. Стоффель Вандорн McLaren1:35.977 15. Лэнс СтроллWilliams1:36.437 16. Фернандо АлонсоMcLaren1:35.504 наказан за замену элементов силовой установки

17. Пьер ГаслиToro RossoБез временинаказан за замену элементов силовой установки

18. Брендон ХартлиToro Rosso1:35.037наказан за замену элементов силовой установки

19. Даниэль РиккардоRed BullБез временинаказан за замену элементов силовой установки и замену коробки передач

20. Макс ФерстаппенRed BullБез временинаказан за замену элементов силовой установки, замену коробки передач и инцидент в квалификации