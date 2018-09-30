Представлены награды для призёров Гран-при России

«Сочи Автодром» представил награды для призёров Гран-при России

Сегодня, 30 сентября, на трассе «Сочи Автодром» состоится гонка шестнадцатого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. В преддверии старта организаторы соревнований представили награды призёрам гонки, опубликовав соответствующее фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Победитель гонки Формулы-1 получит специальный кубок.

Также на фотографиях видны награды, которые достанутся призёрам гонок Формулы-2 и GP3. На специальной подставке, на поверхность которой нанесено название соответствующей серии, установлена модель конфигурации сочинской трассы.

Нынешний Гран-при России станет пятым в истории чемпионата Формулы-1.