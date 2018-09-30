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Представлены награды для призёров Гран-при России
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«Сочи Автодром» представил награды для призёров Гран-при России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня, 30 сентября, на трассе «Сочи Автодром» состоится гонка шестнадцатого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. В преддверии старта организаторы соревнований представили награды призёрам гонки, опубликовав соответствующее фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Победитель гонки Формулы-1 получит специальный кубок.
Также на фотографиях видны награды, которые достанутся призёрам гонок Формулы-2 и GP3. На специальной подставке, на поверхность которой нанесено название соответствующей серии, установлена модель конфигурации сочинской трассы.
Нынешний Гран-при России станет пятым в истории чемпионата Формулы-1.
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