Гран-при «Формулы-1» в России отмечает мини-юбилей

Гран-при «Формулы-1» в России отмечает мини-юбилей: в этом году гонка проводится уже в пятый раз.

Контракт с владельцами подписан до 2025 года. Накануне прошли заезды квалификаций. Поул-позицию впервые для себя на этой трассе завоевал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», передают «Вести». Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» на квалификации снова опередил своего более опытного напарника Лэнса Стролла.

Сообщения о результатах Гран-при «Формулы-1» в России сейчас активно обсуждают пользователи в соцсетях.