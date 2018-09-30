Ферстаппен: хорошо бы сделать шпильку во втором повороте

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен рассказал, что бы изменил в трассе Гран-при России

Голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстапен поделился своими соображениями на вопрос о возможных изменениях трассы в Сочи.

«Хорошо бы сделать шпильку во втором повороте. Да и некоторые другие места изменить. Я залез на хоккейный стадион? Что ж, придётся его снести! Это ведь не моя проблема!» — сказал спортсмен в интервью «Чемпионату».

По его словам, десятый поворот на трассе сочинского автодрома он бы сделал «медленнее», а также сделал бы больше прямых участков, пригодных для обгона.

Гонка Гран-при России пройдёт 30 сентября на «Сочи Автодроме». Начало — в 14:10.

Ранее была представлена награда победителю Гран-при России «Формулы-1».