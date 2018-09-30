«Формула-1» в Сочи: Установлен первый рекорд трассы

Главная гонка 16-го этапа «Формулы-1» еще не стартовала, когда на автодроме в Сочи уже был поставлен рекорд. Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее в истории российской трассы время на круге, передает телеканал «МИР 24».

В квалификации финский гонщик оказался самым быстрым. Уникальное время: 1 минута, 31, 387 секунды. Это почти на две секунды лучше, чем результат его партнера по команде Льюиса Хэмилтона , который тот установил накануне.

В дни этапа на российском автодроме установлен еще один рекорд. На гоночные заезды было продано 97% выпущенных билетов.

То есть посетить соревнования получили возможность 50 тысяч поклонников королевских гонок.

Организаторы подсчитали, что на этот раз билетная программа принесла прибыли на 72% больше, чем в прошлом году.