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«Формула-1» в Сочи: Установлен первый рекорд трассы
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«Формула-1» в Сочи: Установлен первый рекорд трассы 

Мир24 18 часов назад
Фото: f1-world.ru
Главная гонка 16-го этапа «Формулы-1» еще не стартовала, когда на автодроме в Сочи уже был поставлен рекорд. Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее в истории российской трассы время на круге, передает телеканал «МИР 24».
В квалификации финский гонщик оказался самым быстрым. Уникальное время: 1 минута, 31, 387 секунды. Это почти на две секунды лучше, чем результат его партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который тот установил накануне.
В дни этапа на российском автодроме установлен еще один рекорд. На гоночные заезды было продано 97% выпущенных билетов.
То есть посетить соревнования получили возможность 50 тысяч поклонников королевских гонок.
Организаторы подсчитали, что на этот раз билетная программа принесла прибыли на 72% больше, чем в прошлом году.
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