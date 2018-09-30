Гран-при России в Сочи: онлайн-трансляция

Сегодня в Сочи — гонка Гран-при России Формулы-1. Все подробности, твиты и комментарии — в онлайн-трансляции!
16:13.
Что ж, будем на этом завершать! Продолжайте читать сегодня «Чемпионат» — впереди много интересных новостей и материалов, совсем скоро дождёмся комментариев Тото Вольфа
и всех остальных!
16:08.
В общем зачёте чемпионата мира отрыв Хэмилтона от Феттеля за пять гонок до финиша увеличился до 50 очков — безумно много… В споре за третью строчку Боттас на три очка впереди Райкконена. В борьбе за седьмое место Магнуссен догнал Хюлькенберга — по 53 очка. В Кубке конструкторов отрыв «Рено»
от «Хааса» сократился до 11 очков, а «Форс Индия» до «Макларена», идущего шестым, осталось 23.
16:03. Любопытно: Хэмилтон, получив приз от президента России, попробовал передать трофей Боттасу — но тот не взял. При этом оба стояли на верхней ступеньке подиума. Да уж…
15:57. Гимны Великобритании и Германии! И никакой радости на лицах пилотов «Мерседеса». Довольнее всех на подиуме Феттель, чьи шансы на пятый титул постепенно становятся теоретическими.
15:55. Феттель: «Они очень хорошо работали на старте, мне некуда было ехать. Мы перепрыгнули Льюиса, но возникли проблемы на последнем секторе, Льюис подъехал ко мне. Я сумел удержать его перед вторым поворотом, но в следующем повороте не видел, где он находился, а потом уже оставил ему место перед торможением. Темп был примерно равным. Мы были чуть лучше в плане в работы с шинами, я пробовал давить на Валттери, но это было недостаточно».
15:54. Боттас: «Трудный день. Очевидно, хороший день для команды. Конечно, мы рассматривали разные сценарии, учитывая борьбу в чемпионате. Всегда трудно предположить, что случится в гонке. Ситуация такая, какая есть».
15:53.
Льюис очень долго не хотел давать комментариев, и всё же вот они: «Это был трудный день. Валттери фантастически работал в этот уик-энд, он настоящий джентльмен. Он сейчас не борется за чемпионство. Это был потрясающий уик-энд для команды, они проделали отличную работу, чтобы получить это преимущество над »Феррари“
. Обычно мы очень рады при победном дубле, но я могу понять, насколько трудна эта ситуация для Валттери. Он заслуживал победы, но мы как команда боремся за чемпионство».
15:44. Хэмилтон выигрывает гонку! Перед финишем Боттас спросил, не собирается ли «Мерседес» обратно поменять пилотов, но получил отрицательный ответ. Тото Вольф вышел в радиоэфир, извинился с Валттери, сказав, что это было сложное решение и что они обсудят всё после финиша. Также в тройке лидеров Феттель, далее без изменений. Сироткин завершил гонку 18-м прямо позади Сайнса.
15:33. 47-й круг. Хэмилтон — 1.7 — Боттас — 1.8 — Феттель — 6.7 — Райкконен — 15.0 — Ферстаппен — 40.2 — Риккардо — 16.7 — Леклер — 15.8 — Магнуссен — 3.4 — Окон — 3.4 — Перес. А Хюлькенберг даже Грожана пропустил. Интересная борьба за 16-е место: Сайнса догнали Вандорн и Сироткин, «Рено» вообще не едет в Сочи.
15:28. Ферстаппен на пит-стопе — после него голландец пятый без особых шансов догнать Райкконена. Риккардо, кстати, второй раз был в боксах для замены переднего антикрыла — после этого Дэн показал быстрейший круг и по-прежнему едет шестым. Замыкают очковую зону Леклер, Магнуссен, Окон и Перес. Хюлькенберг сильно отстал и не имеет шансов. Сироткин уступает Вандорну 4.1.
15:22. Хэмилтон наконец-то догнал Ферстаппена, но пока не прошёл — круговые мешают Максу. Позади всё довольно спокойно — Хюлькенберг после пит-стопа не может догнать пилотов, замыкающих очковую зону.
15:14. 34-й круг. Ферстаппен (всё ещё без пит-стопа) — 3.1 — Хэмилтон — 1.9 — Боттас — 2.1 — Феттель — 6.7 — Райкконен — 14.8 — Риккардо — 3.1 — Хюлькенберг — 5.6 — Леклер — 1.9 — Магнуссен — 1.4 — Перес — 1.3 — Окон. А Боттасу по радио объяснили, что применили командную тактику из опасений, что Себ опередит Льюиса, у которого возникли небольшие проблемы с шинами. Не очень понятно, но перед финишем могут и обратную рокировку провести.
15:05. 29-й круг. Ферстаппен — 2.2 — Хэмилтон — 2.6 — Боттас — 1.6 — Феттель — 6.5 — Райкконен — 12.5 — Риккардо — 24.9 — Хюлькенберг — 7.8 — Леклер — 11.5 — Магнуссен — 1.3 — Перес — 1.6 — Окон. Эстебан пропустил Серхио, чтобы тот попробовал атаковать Кевина. Датчанин до этого вывез на обочину Сайнса, чем Карлос был очень недоволен.
14:57. Командная тактика от «Мерседеса»! Боттасу по радио приказали пропустить Льюиса в 13-м повороте, что он и сделал. Главная тема дня определена.
14:52. Феттеля не стали наказывать за весьма опасную блокировку Хэмилтона — это было предсказуемо. А между тем Льюис всего в 0.7 от Боттаса…
14:47. 18-й круг. Кими побывал на пит-стопе, в гонке лидирует стартовавший 19-м Ферстаппен, который ещё не был в боксах. Также без остановок две «Рено», но у Сайнса проблемы: он не просто пропустил Хюлькенберга, но и уступает ему более 20 секунд. Группа лидеров: Ферстаппен — 3.4 — Боттас — 1.8 — Хэмилтон — 1.8 — Феттель — 10.0 — Райкконен — 3.2 — Риккардо — 14.0 — Хюлькенберг.
14:40. Ух, как интересно! Хэмилтон почему-то заехал на круг позже Феттеля в боксы — и Себ оказался впереди! Однако через пару кругов Льюис пошёл в атаку. Перед «Омегой» Феттель жесточайше заблокировал Льюиса, однако в конце «Омеги» британец всё-таки обогнал немца. Также стратегическая победа «Скудерии» ничего не дала.
14:34. Начинают лидеры заезжать. Боттас первым — нормальный пит-стоп, пока не похоже, чтобы «Мерседес» его тормозил в угоду Хэмилтону. Сироткина почему-то позвали существенно позже Стролла, и теперь Сергей последний в 18 секундах от напарника. Две «Торо Россо» после своих разворотов сошли.
14:28. 8-й круг. Боттас — 1.2 — Хэмилтон — 2.2 — Феттель — 3.1 — Райкконен — 13.1 — Ферстаппен! Макс уже пятый. Риккардо поднялся на 10-е место. А пилоты, стартовавшие на «гиперсофте», уже потянулись на пит-стопы… Сироткин был в борьбе со Строллом и Вандорном, но нам её не показали (
14:20. Шоу от двух пилотов «Торо Россо»: на одном и том же круге обоих развернуло! Причём Хартли после пит-стопа, а Гасли уже после этого происшествия поехал в боксах. Впереди плотно едут Боттас и Хэмилтон, Себ в двух секундах от Льюиса. Макс — уже седьмой после обгонов Переса и Окона!
14:14. Боттас, Хэмилтон и Феттель сохранили позиции, чёткий старт от «Мерседеса»! Ферстаппен за счёт старта и серии обгонов на втором круге вышел уже на 9-ю позицию! Сироткин, увы, упал на 15-е место.
14:10. Пилоты ушли на прогревочный круг, ждём старта пятого в истории Гран-при России!
14:08.
Вы наверняка видите тучи над автодромом. Увы, согласно прогнозам, они уходят в сторону от трассы, дождя во время гонки не ожидается.
14:00. Итак, на нашем сайте началась текстовая онлайн-трансляция, в которой мы подробно и со статистикой расскажем обо всех перипетиях гонки. Тем не менее, об основных событиях гонки вы сможете прочитать и в этом «лайве», никуда не уходите!
13:55.
На стартовой прямой «Сочи Автодрома» завершилась церемония исполнения национального гимна России.
13:44.
За полчаса до старта гонки отметим, что на последних рядах снова произошли небольшие перестановки — дополнительный штраф получил Брендон Хартли
, новозеландец в итоге откатился на последнюю позицию. Также штраф получил Стоффель Вандорн — он потерял ещё одну позицию, таким образом финальная расстановка в конце стартовой решётки выглядит так: 14. Стролл, 15. Вандорн, 16. Алонсо, 17. Гасли, 18. Риккардо, 19. Ферстаппен, 20. Хартли.
13:36. Тем временем, гонщики уже выезжают из боксов, чтобы занять места на стартовой решётке. Последними пит-лейн покинули Хэмилтон и Грожан.
13:34.
Небольшой промо-ролик от Сергея Сироткина
в преддверии его дебютной гонки Ф-1 в Сочи.
13:30
. Кстати, мы попробовали показать идеи гонщиков архитектору автодрома Герману Тильке
. Он с интересом посмотрел вариант Макса
, но от комментариев отказался. Однако угадал, что вариант с овалом предложил именно Алонсо.
13:27.
Вы уже видели, как предложил изменить трассу в Сочи Макс Ферстаппен? Больше вариантов, включая эпичное творение Фернандо Алонсо
— по ссылке
.
13:20. Формула-1 стремится избавиться от грид-гёрлз, но спонсоры Гран-при России всё же обеспечили паддок Гран-при России красивыми девушками.
13:04.
Сегодня с утра в паддоке была весёлая дичь. Максу Ферстаппену исполнился 21 год (он по этому поводу шутил, что наконец-то сможет выпить пива на Гран-при США. Так вот, на «Сочи Автодроме» его встретили мимы и девушки в кокошниках, а около моторхоума «Ред Булл» Максу подарили торт в форме шлема. Ферстаппен немножко застеснялся такой шумихи, а Кристиан Хорнер
и Хельмут Марко
и вовсе были обескуражены, особенно мимами.
12:58.
А вот, кстати, как выглядит в 2018 году победный трофей Гран-при России.
12:50. Парад завершён, скоро начнется официальная церемония открытия, в которой, кстати, примут участие легендарные «Стрижи».
12:44.
В паддоке традиционная суета, на трассе проходит парад пилотов.
12:40.
Накрапывает дождик у нас, но прогноз свидетельствует, что гонка должна получиться сухой. А жаль!
12:30. Приветствуем всех поклонников Формулы-1! Впереди долгожданная гонка российского Гран-при, и «Чемпионат» по традиции начинает вести онлайн-трансляцию воскресенья — главного дня гоночного уик-энда. В нашем онлайне мы будем собирать главные новости (иногда ещё до появления в нашей ленте), изучать интересные твиты, фотографии из соцсетей и прочие «фишки». Ну а по ходу гонки — её главные события!