Гран-при России в Сочи: онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при России в Сочи 30 сентября 2018: онлайн-трансляция

Сегодня в Сочи — гонка Гран-при России Формулы-1. Все подробности, твиты и комментарии — в онлайн-трансляции!

16:13. Что ж, будем на этом завершать! Продолжайте читать сегодня «Чемпионат» — впереди много интересных новостей и материалов, совсем скоро дождёмся комментариев Что ж, будем на этом завершать! Продолжайте читать сегодня «Чемпионат» — впереди много интересных новостей и материалов, совсем скоро дождёмся комментариев Тото Вольфа и всех остальных!

16:08. В общем зачёте чемпионата мира отрыв Хэмилтона от Феттеля за пять гонок до финиша увеличился до 50 очков — безумно много… В споре за третью строчку Боттас на три очка впереди Райкконена. В борьбе за седьмое место Магнуссен догнал Хюлькенберга — по 53 очка. В Кубке конструкторов отрыв В общем зачёте чемпионата мира отрыв Хэмилтона от Феттеля за пять гонок до финиша увеличился до 50 очков — безумно много… В споре за третью строчку Боттас на три очка впереди Райкконена. В борьбе за седьмое место Магнуссен догнал Хюлькенберга — по 53 очка. В Кубке конструкторов отрыв «Рено» от «Хааса» сократился до 11 очков, а «Форс Индия» до «Макларена», идущего шестым, осталось 23.

16:03. Любопытно: Хэмилтон, получив приз от президента России, попробовал передать трофей Боттасу — но тот не взял. При этом оба стояли на верхней ступеньке подиума. Да уж…

15:57. Гимны Великобритании и Германии! И никакой радости на лицах пилотов «Мерседеса». Довольнее всех на подиуме Феттель, чьи шансы на пятый титул постепенно становятся теоретическими.

15:55. Феттель: «Они очень хорошо работали на старте, мне некуда было ехать. Мы перепрыгнули Льюиса, но возникли проблемы на последнем секторе, Льюис подъехал ко мне. Я сумел удержать его перед вторым поворотом, но в следующем повороте не видел, где он находился, а потом уже оставил ему место перед торможением. Темп был примерно равным. Мы были чуть лучше в плане в работы с шинами, я пробовал давить на Валттери, но это было недостаточно».

15:54. Боттас: «Трудный день. Очевидно, хороший день для команды. Конечно, мы рассматривали разные сценарии, учитывая борьбу в чемпионате. Всегда трудно предположить, что случится в гонке. Ситуация такая, какая есть».

15:53. Льюис очень долго не хотел давать комментариев, и всё же вот они: «Это был трудный день. Валттери фантастически работал в этот уик-энд, он настоящий джентльмен. Он сейчас не борется за чемпионство. Это был потрясающий уик-энд для команды, они проделали отличную работу, чтобы получить это преимущество над Льюис очень долго не хотел давать комментариев, и всё же вот они: «Это был трудный день. Валттери фантастически работал в этот уик-энд, он настоящий джентльмен. Он сейчас не борется за чемпионство. Это был потрясающий уик-энд для команды, они проделали отличную работу, чтобы получить это преимущество над »Феррари“ . Обычно мы очень рады при победном дубле, но я могу понять, насколько трудна эта ситуация для Валттери. Он заслуживал победы, но мы как команда боремся за чемпионство».

15:44. Хэмилтон выигрывает гонку! Перед финишем Боттас спросил, не собирается ли «Мерседес» обратно поменять пилотов, но получил отрицательный ответ. Тото Вольф вышел в радиоэфир, извинился с Валттери, сказав, что это было сложное решение и что они обсудят всё после финиша. Также в тройке лидеров Феттель, далее без изменений. Сироткин завершил гонку 18-м прямо позади Сайнса.

15:33. 47-й круг. Хэмилтон — 1.7 — Боттас — 1.8 — Феттель — 6.7 — Райкконен — 15.0 — Ферстаппен — 40.2 — Риккардо — 16.7 — Леклер — 15.8 — Магнуссен — 3.4 — Окон — 3.4 — Перес. А Хюлькенберг даже Грожана пропустил. Интересная борьба за 16-е место: Сайнса догнали Вандорн и Сироткин, «Рено» вообще не едет в Сочи.

15:28. Ферстаппен на пит-стопе — после него голландец пятый без особых шансов догнать Райкконена. Риккардо, кстати, второй раз был в боксах для замены переднего антикрыла — после этого Дэн показал быстрейший круг и по-прежнему едет шестым. Замыкают очковую зону Леклер, Магнуссен, Окон и Перес. Хюлькенберг сильно отстал и не имеет шансов. Сироткин уступает Вандорну 4.1.

15:22. Хэмилтон наконец-то догнал Ферстаппена, но пока не прошёл — круговые мешают Максу. Позади всё довольно спокойно — Хюлькенберг после пит-стопа не может догнать пилотов, замыкающих очковую зону.

15:14. 34-й круг. Ферстаппен (всё ещё без пит-стопа) — 3.1 — Хэмилтон — 1.9 — Боттас — 2.1 — Феттель — 6.7 — Райкконен — 14.8 — Риккардо — 3.1 — Хюлькенберг — 5.6 — Леклер — 1.9 — Магнуссен — 1.4 — Перес — 1.3 — Окон. А Боттасу по радио объяснили, что применили командную тактику из опасений, что Себ опередит Льюиса, у которого возникли небольшие проблемы с шинами. Не очень понятно, но перед финишем могут и обратную рокировку провести.

15:05. 29-й круг. Ферстаппен — 2.2 — Хэмилтон — 2.6 — Боттас — 1.6 — Феттель — 6.5 — Райкконен — 12.5 — Риккардо — 24.9 — Хюлькенберг — 7.8 — Леклер — 11.5 — Магнуссен — 1.3 — Перес — 1.6 — Окон. Эстебан пропустил Серхио, чтобы тот попробовал атаковать Кевина. Датчанин до этого вывез на обочину Сайнса, чем Карлос был очень недоволен.

14:57. Командная тактика от «Мерседеса»! Боттасу по радио приказали пропустить Льюиса в 13-м повороте, что он и сделал. Главная тема дня определена.

14:52. Феттеля не стали наказывать за весьма опасную блокировку Хэмилтона — это было предсказуемо. А между тем Льюис всего в 0.7 от Боттаса…

14:47. 18-й круг. Кими побывал на пит-стопе, в гонке лидирует стартовавший 19-м Ферстаппен, который ещё не был в боксах. Также без остановок две «Рено», но у Сайнса проблемы: он не просто пропустил Хюлькенберга, но и уступает ему более 20 секунд. Группа лидеров: Ферстаппен — 3.4 — Боттас — 1.8 — Хэмилтон — 1.8 — Феттель — 10.0 — Райкконен — 3.2 — Риккардо — 14.0 — Хюлькенберг.

14:40. Ух, как интересно! Хэмилтон почему-то заехал на круг позже Феттеля в боксы — и Себ оказался впереди! Однако через пару кругов Льюис пошёл в атаку. Перед «Омегой» Феттель жесточайше заблокировал Льюиса, однако в конце «Омеги» британец всё-таки обогнал немца. Также стратегическая победа «Скудерии» ничего не дала.

14:34. Начинают лидеры заезжать. Боттас первым — нормальный пит-стоп, пока не похоже, чтобы «Мерседес» его тормозил в угоду Хэмилтону. Сироткина почему-то позвали существенно позже Стролла, и теперь Сергей последний в 18 секундах от напарника. Две «Торо Россо» после своих разворотов сошли.

14:28. 8-й круг. Боттас — 1.2 — Хэмилтон — 2.2 — Феттель — 3.1 — Райкконен — 13.1 — Ферстаппен! Макс уже пятый. Риккардо поднялся на 10-е место. А пилоты, стартовавшие на «гиперсофте», уже потянулись на пит-стопы… Сироткин был в борьбе со Строллом и Вандорном, но нам её не показали ( 14:20. Шоу от двух пилотов «Торо Россо»: на одном и том же круге обоих развернуло! Причём Хартли после пит-стопа, а Гасли уже после этого происшествия поехал в боксах. Впереди плотно едут Боттас и Хэмилтон, Себ в двух секундах от Льюиса. Макс — уже седьмой после обгонов Переса и Окона!

14:14. Боттас, Хэмилтон и Феттель сохранили позиции, чёткий старт от «Мерседеса»! Ферстаппен за счёт старта и серии обгонов на втором круге вышел уже на 9-ю позицию! Сироткин, увы, упал на 15-е место.

14:10. Пилоты ушли на прогревочный круг, ждём старта пятого в истории Гран-при России!

14:08. Вы наверняка видите тучи над автодромом. Увы, согласно прогнозам, они уходят в сторону от трассы, дождя во время гонки не ожидается. Sunny track, but look at those clouds 👀



Hands up who wants rain?#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/bBKD9ID9TG— Formula 1 (@F1) 30 сентября 2018 г. Вы наверняка видите тучи над автодромом. Увы, согласно прогнозам, они уходят в сторону от трассы, дождя во время гонки не ожидается.

14:00. Итак, на нашем сайте началась текстовая онлайн-трансляция, в которой мы подробно и со статистикой расскажем обо всех перипетиях гонки. Тем не менее, об основных событиях гонки вы сможете прочитать и в этом «лайве», никуда не уходите!

13:55. На стартовой прямой «Сочи Автодрома» завершилась церемония исполнения национального гимна России. Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeon! #RSspirit #RussianGP #RACEday pic.twitter.com/eQR2aA3Sjd— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 30 сентября 2018 г. На стартовой прямой «Сочи Автодрома» завершилась церемония исполнения национального гимна России.

13:44. За полчаса до старта гонки отметим, что на последних рядах снова произошли небольшие перестановки — дополнительный штраф получил За полчаса до старта гонки отметим, что на последних рядах снова произошли небольшие перестановки — дополнительный штраф получил Брендон Хартли , новозеландец в итоге откатился на последнюю позицию. Также штраф получил Стоффель Вандорн — он потерял ещё одну позицию, таким образом финальная расстановка в конце стартовой решётки выглядит так: 14. Стролл, 15. Вандорн, 16. Алонсо, 17. Гасли, 18. Риккардо, 19. Ферстаппен, 20. Хартли.

13:36. Тем временем, гонщики уже выезжают из боксов, чтобы занять места на стартовой решётке. Последними пит-лейн покинули Хэмилтон и Грожан.

13:30. Кстати, мы попробовали показать идеи гонщиков архитектору автодрома . Кстати, мы попробовали показать идеи гонщиков архитектору автодрома Герману Тильке . Он с интересом посмотрел вариант Макса , но от комментариев отказался. Однако угадал, что вариант с овалом предложил именно Алонсо.

13:27. Вы уже видели, как предложил изменить трассу в Сочи Макс Ферстаппен? Больше вариантов, включая эпичное творение по ссылке. Вы уже видели, как предложил изменить трассу в Сочи Макс Ферстаппен? Больше вариантов, включая эпичное творение Фернандо Алонсо

13:20. Формула-1 стремится избавиться от грид-гёрлз, но спонсоры Гран-при России всё же обеспечили паддок Гран-при России красивыми девушками.

13:04. Сегодня с утра в паддоке была весёлая дичь. Максу Ферстаппену исполнился 21 год (он по этому поводу шутил, что наконец-то сможет выпить пива на Гран-при США. Так вот, на «Сочи Автодроме» его встретили мимы и девушки в кокошниках, а около моторхоума «Ред Булл» Максу подарили торт в форме шлема. Ферстаппен немножко застеснялся такой шумихи, а A Sochi song and dance… 🇷🇺😂 #RussianGP pic.twitter.com/I2bgwdaHTT— Red Bull Racing (@redbullracing) 30 сентября 2018 г. Сегодня с утра в паддоке была весёлая дичь. Максу Ферстаппену исполнился 21 год (он по этому поводу шутил, что наконец-то сможет выпить пива на Гран-при США. Так вот, на «Сочи Автодроме» его встретили мимы и девушки в кокошниках, а около моторхоума «Ред Булл» Максу подарили торт в форме шлема. Ферстаппен немножко застеснялся такой шумихи, а Кристиан Хорнер Хельмут Марко и вовсе были обескуражены, особенно мимами.

12:58. А вот, кстати, как выглядит в 2018 году победный трофей Гран-при России. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX (@sochiautodrom) 30 Сен 2018 в 12:11 PDT А вот, кстати, как выглядит в 2018 году победный трофей Гран-при России.

12:50. Парад завершён, скоро начнется официальная церемония открытия, в которой, кстати, примут участие легендарные «Стрижи».

12:44. В паддоке традиционная суета, на трассе проходит парад пилотов. Countdown to the #RussianGP starts with the Drivers’ Parade to see the crowds in the grandstands. 👋👋 pic.twitter.com/CKDwuzWmaS— McLaren (@McLarenF1) 30 сентября 2018 г. В паддоке традиционная суета, на трассе проходит парад пилотов.

12:40. Накрапывает дождик у нас, но прогноз свидетельствует, что гонка должна получиться сухой. А жаль! Final pitstop practice before the race 💪#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/tuSsOR3ddi— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 сентября 2018 г. Накрапывает дождик у нас, но прогноз свидетельствует, что гонка должна получиться сухой. А жаль!

12:30. Приветствуем всех поклонников Формулы-1! Впереди долгожданная гонка российского Гран-при, и «Чемпионат» по традиции начинает вести онлайн-трансляцию воскресенья — главного дня гоночного уик-энда. В нашем онлайне мы будем собирать главные новости (иногда ещё до появления в нашей ленте), изучать интересные твиты, фотографии из соцсетей и прочие «фишки». Ну а по ходу гонки — её главные события!