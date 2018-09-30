Назван победитель гонки Формулы-1 в Сочи

На «Сочи Автодроме» завершилась гонка пятого, юбилейного этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. Первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вместе с которым на подиум поднялись его напарник по команде Валттери Боттас и пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий в составе «Уильямса», финишировал на восемнадцатом месте. Его напарник по команде Лэнс Стролл стал пятнадцатым. Валттери Боттас лидировал по ходу гонки, однако после приказа из боксов пропустил вперёд напарника, борющегося за чемпионский титул. Отметим, что титульным спонсором «королевских гонок» выступил банк ВТБ В этом году к FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018 была подготовлена грандиозная спортивно-развлекательная программа. В поддержку главного события выступили Формула-2 и GP3, в торжественном открытии соревнований Формулы-1 приняла участие пилотажная группа «Стрижи». Во время гоночного уик-энда состоялись концерты «Ленинграда», «Би-2» и Басты, в Олимпийском парке функционировали многочисленные площадки с развлечениями для детей и взрослых.
Как отметил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, партнерство с Формулой-1 — важная часть глобальной работы по развитию системной поддержки российского спорта и популяризации в России здорового образа жизни.
Формула-1. Гран-при России. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Бул»)
7. Шарль Леклер («Заубер»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Эстебан Окон («Форс Индия»)
10. Серхио Перес («Форс Индия»)
11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Ромен Грожан («Хаас»)
13. Маркус Эрикссон («Заубер»)
14. Фернандо Алонсо («Макларен»)
15. Лэнс Стролл («Уильямс»)
16. Стоффель Вандорн («Макларен»)
17. Карлос Сайнс («Рено»)
18. Сергей Сироткин («Уильямс»)
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал