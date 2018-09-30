Сироткин подвёл итоги Гран-при России

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин подвёл итоги 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, прошедшего на трассе в Олимпийском парке в Сочи.

«Мы провалили этап. К сожалению, как бы глупо это ни звучало, но произошло это не по нашей вине. Мы неплохо справились со всей работы, начиная с пятницы. У нас было много сильных моментов, в том числе во время гонки. Но ничто из этого не попало в прямую трансляцию. Никто на это не обратит внимание. Это был трудный этап, который просто хочется забыть и вернуться к работе в Японии», — заявил Сироткин.

Россиянин, стартовавший в гонке с 13-й позиции, финишировал на 18-м месте.

Ранее Сироткин заявил, что в гонке Гран-при России всё пошло не так, как планировали.