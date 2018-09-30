Фернандо Алонсо: Наша стратегия не сработала

Лучший результат McLaren в Сочи — четырнадцатое место Фернандо Алонсо , а Стоффель Вандорн финишировал шестнадцатым. После гонки в команде подвели неутешительные итоги уик-энда.

Фернандо Алонсо (14-й): «Для нас гонка получилась длинной. Мы очень рано остановились в боксах, пытаясь „подрезать“ некоторых соперников и вынудить их рано отправиться на пит-стоп, и некоторые их них действительно это сделали. Но шины Soft не доставили никаких проблем на дистанции, так что наша стратегия не сработала.

К сожалению, сегодня не было сходов или автомобилей безопасности, так что 14-е место — заслуженное. Мы не заработали очки, но теперь ждем этап в Японии — надеюсь, там мы сможем финишировать в десятке».

Стоффель Вандорн (16-й): «Результат оказался примерно таким, как мы и ожидали перед стартом. В гонке не произошло инцидентов, и мы практически не обгоняли. На первых кругах я вел интересную борьбу с гонщиками Williams, а ближе к финишу — с Карлосом Сайнсом. Я смог его обогнать, но в остальном всю гонку провел в одиночестве.

Полагаю, мы провели пит-стоп позже оптимального времени. Я потерял около десяти секунд, которые было невозможно отыграть по ходу гонки».

Жиль де Ферран, спортивный директор: «Мы все перепробовали, чтобы занять как можно более высокие позиции на финише. Во время гонки выяснилось, что шины ведут себя иначе, чем мы ожидали, но это дало нам возможность навязать борьбу остальным. К сожалению, в этот уик-энд наш темп оказался недостаточно высоким, чтобы заработать очки.

Тем не менее, мы ждем следующий уик-энд. Парни в боксах много работают, чтобы все было готово к Гран При Японии, и я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить их. Вся команда отлично отработала весь уик-энд. С нетерпением ждём Сузуку!»