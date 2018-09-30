Хэмилтон недоволен победой в Сочи

Как «Мерседес» подставил Валттери Боттаса. Итоги Гран-при России

Тактика «Мерседеса» вызвала противоречивую реакцию, а Хэмилтон заявил, что не гордится этой победой. Подводим итоги Гран-при России.

Главная тема в паддоке «Сочи Автодрома» по итогам Гран-при России — командная тактика «Мерседеса», в рамках которой Тото Вольф вместе со стратегом Джеймсом Воулзом и техническим директором Джеймсом Эллисоном решил пожертвовать шансами Валттери Боттаса на победу ради того, чтобы обеспечить дополнительные семь очков Льюису Хэмилтону. Столь очевидная (и неожиданная для Боттаса) рокировка не понравилась практически никому. Включая победителя гонки. «Чемпионат» подводит главные итоги Гран-при России Формулы-1.

Боттас всё-таки второй пилот

Валттери Боттас выиграл квалификацию, сохранил лидерство в гонке на старте, а к середине дистанции был главным претендентом на победу. Однако вскоре с командного мостика «Мерседеса» поступил приказ пропустить Хэмилтона — из-за запоздалого пит-стопа британец оказался позади Феттеля, и хотя вскоре обогнал немца, шины начали сильно изнашиваться. И чтобы обезопасить второе место Льюиса от атак Себа. По словам Вольфа, они могли бы привести к лишнему незапланированному пит-стопу в конце гонки и тогда Хэмилтон финишировал бы в районе шестого-седьмого места. На прямой вопрос журналистов Вольф ответил, что не считает, что команда тем самым пожертвовала Боттасом. В то же время когда руководителя «Мерседеса» спросили, почему Хэмилтон не вернул лидерство Боттасу в конце гонки, Вольф ответил, что такое решение было принято исходя из ситуации в чемпионате. «Как вы помните, в Венгрии Льюис вернул позицию Валттери, но это было в середине сезона, а не в концовке, как сейчас, — сказал он. — К тому же, в данном случае речь шла о семи очках». Это решение в итоге не обрадовало никого: Хэмилтон, покинув болид, не стал праздновать победу, как обычно делает это в закрытом парке, а лицо Боттаса говорило само за себя.

«Если честно, это самый странный день в моей карьере, — сказал Хэмилтон. — У нас уже происходили подобные вещи, и каждый раз мне было неловко. Я хочу побеждать правильно. Мы, гонщики, созданы побеждать, и если кто-то запрещает тебе победить, это высасывает из тебя душу. Это не тот способ, которым я хотел бы выиграть. Решение приняла команда. Этой победой я не горжусь». В конце июля на «Хунгароринге» Вольф назвал Боттаса отличным вторым пилотом, после чего финский пилот потребовал разъяснений, и Тото заявил, что эта фраза касалась одной конкретной гонки. Сейчас же Валттери однозначно стал вторым пилотом и в понимании Тото Вольфа должен помогать Хэмилтону стать чемпионом. Но проблема в том, что для самого Боттаса это стало сюрпризом — в конце гонки он переспросил у команды, вернут ли ему лидерство, но получил отрицательный ответ. Теперь Боттасу придётся жить в новой реальности — с пониманием того, что равенства в «Мерседесе» больше нет.

Хэмилтону достаточно вторых мест

С точки зрения борьбы за чемпионский титул Гран-при России позволил Хэмилтону отыграть у Феттеля ещё десять очков и довести отрыв в общем зачёте до 50 очков. Это значит, что если Льюис пропустит два следующих этапа, он при любом исходе сохранит за собой первую строчку. Более того, в оставшихся пяти гонках Хэмилтону достаточно финишировать вторым (достаточно будет даже четырёх третьих мест и одного второго), чтобы завоевать пятый титул.

«Я всё ещё верю в наши шансы на титул. Один сход — а лучше два, и ситуация в чемпионате полностью изменится. Конечно, я не желаю такого Льюису, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, — заявил Феттель. — В общем, нам необходимо выступать на самом высоком уровне — что в этот уик-энд нам не совсем удалось. Теперь предстоит сконцентрироваться на следующих гонках и постараться их выиграть». После гонки в Сочи Феттель окончательно потерял контроль в борьбе за титул — теперь судьба чемпионата в первую очередь зависит от Льюиса Хэмилтона и его выступлений. Если британец сможет избежать технических проблем, которые, например, стоили ему чемпионства в 2016-м, а также не будет совершать ошибок, пятый титул ему обеспечен. И плохая новость для Феттеля заключается в том, что сейчас Льюис в превосходной форме.

«Ред Булл» оказался неожиданно быстр

Одной из главных неожиданностей всего уик-энда стала скорость машин «Ред Булл»: ещё в пятницу машины австрийского концерна порой опережали пилотов «Феррари» , а в гонке Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо стали авторами захватывающих прорывов. Так, голландец, который в паддоке «Сочи Автодрома» отметил свой 21-й день рождения, с 19-й позиции вырвался на пятую, а его напарник стал шестым. И это на трассе, требовательной к мощности мотора и почти не позволяющей совершать обгоны. Остаётся только догадываться, как сложилась бы гонка, если бы машины «Ред Булл» начали гонку со своих позиций, а не с последних рядов стартовой решётки. «Я считаю, в этот уик-энд у нас была очень конкурентоспособная машина, — сказал руководитель команды Кристиан Хорнер . — В этот раз мы были даже быстрее, чем ожидали. Я думаю, мы могли бы опередить „Феррари“». Гонка в России показала, что даже с уступающими в мощности двигателями «Рено» «Ред Булл» способен по чистой скорости бороться с «Мерседесом» и «Феррари» — по крайней мере, время от времени. Правда, со следующего года команда переходит на другие моторы, а потому предсказывать, сохранит ли «Ред Булл» такую скорость на «Сочи Автодроме», слишком рано. Тем не менее, австрийцы выступили очень сильно.

Леклер оправдывает авансы

Лучшим позади гонщиков трёх топ-команд в Сочи стал Шарль Леклер — монегаск финишировал седьмым и это второй лучший финиш в его карьере (в Баку дебютант «Заубера» занял шестое место, но тогда впереди него были не только гранды, но и Серхио Перес на «Форс Индия»). Результат сам по себе неплох, однако стоит добавить, что уик-энд для Леклера складывался далеко не оптимальным образом — были проблемы с машиной в первой тренировке, а стартовал Шарль на «гиперсофте», что автоматически ставило его в менее выгодное положением, чем, к примеру, пилотов «Рено». Тем не менее Леклер справился блестяще. После объявления Леклера гонщиком «Феррари» на сезон-2019 к монегаску приковано ещё больше внимания, но, несмотря на свой юный возраст, он справляется с давлением, остаётся собранным и сосредоточенным. Кроме того, борьба с Кевином Магнуссеном продемонстрировала, что дебютант уже весьма чётко ощущает границу между необходимым риском и необходимостью беречь резину и машину. Если Леклер продолжит в том же духе и в следующем году, то станет одной из главных сенсаций года.

Сироткин снова без очков

Для Сергея Сироткина первый в карьере домашний Гран-при Формулы-1 завершился неудачное — последнее место в финишных протоколах и упущенный шанс побороться за очки при старте с 13-го места. Тем не менее, по словам самого гонщика, по ходу уик-энда ему вместе с командой удалось добиться некоторых успехов в работе с машиной и выдерживать относительно сильный темп. Увы, в результате пары инцидентов всё это не помогло набрать очки. После гонки Сергей выглядел удручённым, однако определённый позитив есть, и это должно помочь обрести уверенность в предстоящих гонках. «В большей степени мы провалили этап не по своей вине. Мы очень неплохо справлялись со своей работой. Если оглядываться в целом на весь этап, у нас было много сильных моментов. За одну эту гонку мы можем отметить моменты, в которых мы выступили очень здорово, но ни один из них не попал в официальную трансляцию, — отметил россиянин. — Поэтому, к сожалению, как всегда никто на это внимания не обратит. Трудный этап, который просто хочется забыть и поскорее вернуться к работе в Японии». Нам остаётся лишь пожелать гонщику удачи и набраться сил к следующим Гран-при.