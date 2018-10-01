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У «Торо Россо» в Сочи возникли проблемы с тормозами
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У обоих гонщиков «Торо Россо» в Сочи возникли проблемы с тормозами 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Причиной схода с дистанции обоих пилотов "Торо Россо" в гонке "Гран-при России" стали неисправные тормоза. Пьер Гасли и Брендон Хартли покинули трассу уже на первых кругах.
— С самого начала педаль тормоза вела себя странно, — цитирует F1Today Гасли. — Было необычное ощущение от ее работы. На первых кругах ситуация ухудшалась, а вскоре я вовсе потерял передние тормоза, и мне пришлось сойти. Это было неожиданно. Надо убедиться, что такого не повторится. У Хартли было что-то похожее, мы с ним это обсудили.
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