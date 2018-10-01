Гран При России: Любопытная статистика 

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При России…
Квалификация
Поул в Сочи стал шестым в карьере Валттери Боттаса — он сравнялся по этому показателю с Филом Хиллом, Эмерсоном Фиттипальди, Жаном-Пьером Жабуем, Аланом Джонсом, Карлосом Ройтеманом и Ральфом Шумахером.
Поул Боттаса — 180-й для моторов Mercedes в истории Формулы 1 и 80-й для команды Mercedes за гибридную турбоэру.
Во всех пяти прошедших Гран При России Валттери Боттас опережал напарников по команде.
Гонщики Mercedes в 55-й раз заняли весь первый ряд стартового поля — пятый раз в этом году.
Поул в Сочи стал 200-м для шин Pirelli.
Кими Райкконен повторил рекорд Герхарда Бергера, в 37-й раз за карьеру стартовав четвёртым.
Седьмое место на старте — лучший результат в карьере Шарля Леклера.
Впервые с Италии’15 Маркус Эриксон прошел в финал квалификации. Впервые с Китая’15 обе машины Sauber прошли в финал квалификации.
Гонка
Победа в Сочи стала 70-й в карьере Льюиса Хэмилтона и восьмой в этом сезоне.
Команда Mercedes осталась непобедимой в Сочи — пять побед в пяти прошедших Гран При России.
Финишировав вторым, Валттери Боттас в 29-й раз поднялся на подиум, сравнявшись по этому показателю с Даниэлем Риккардо.
Финишировав вторым, Валттери Боттас преодолел рубеж 900 очков за карьеру.
Макс Ферстаппен лидировал 24 круга — и преодолел рубеж 250 кругов лидирования за карьеру.