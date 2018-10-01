Гран При России: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При России…

Квалификация

Поул в Сочи стал шестым в карьере Валттери Боттаса — он сравнялся по этому показателю с Филом Хиллом, Эмерсоном Фиттипальди, Жаном-Пьером Жабуем, Аланом Джонсом, Карлосом Ройтеманом и Ральфом Шумахером.

Поул Боттаса — 180-й для моторов Mercedes в истории Формулы 1 и 80-й для команды Mercedes за гибридную турбоэру.

Во всех пяти прошедших Гран При России Валттери Боттас опережал напарников по команде.

Гонщики Mercedes в 55-й раз заняли весь первый ряд стартового поля — пятый раз в этом году.

Поул в Сочи стал 200-м для шин Pirelli.

Седьмое место на старте — лучший результат в карьере Шарля Леклера

Впервые с Италии’15 Маркус Эриксон прошел в финал квалификации. Впервые с Китая’15 обе машины Sauber прошли в финал квалификации.

Гонка

Победа в Сочи стала 70-й в карьере Льюиса Хэмилтона и восьмой в этом сезоне.

Команда Mercedes осталась непобедимой в Сочи — пять побед в пяти прошедших Гран При России.

Финишировав вторым, Валттери Боттас в 29-й раз поднялся на подиум, сравнявшись по этому показателю с Даниэлем Риккардо

Финишировав вторым, Валттери Боттас преодолел рубеж 900 очков за карьеру.