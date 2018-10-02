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Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота
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Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота 

RT на русском + ещё 6 6 часов назад
Фото: Reuters
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин в беседе с «Известиями» рассказал, как начинал свою карьеру.
«Я был фанатом «Формулы-1» с самого раннего возраста. В пять лет уже не пропускал ни одной гонки, и мне очень хотелось заняться картингом», — заявил он.
По его словам, он поехал с родителями отдыхать в Испанию, и рядом с их отелем случайно оказалась картинговая трасса. Через несколько дней Сироткин уговорил отца отвести его туда.
«С того момента всё и началось», — добавил пилот.
Он выразил надежду, что его главные гонки ещё впереди, и они будут в «Формуле-1».
Ранее Сироткин ответил на вопрос, остались ли у него и команды задачи на нынешний сезон.
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