Сироткин рассказал, как начинал карьеру пилота

«Я был фанатом «Формулы-1» с самого раннего возраста. В пять лет уже не пропускал ни одной гонки, и мне очень хотелось заняться картингом», — заявил он.

По его словам, он поехал с родителями отдыхать в Испанию, и рядом с их отелем случайно оказалась картинговая трасса. Через несколько дней Сироткин уговорил отца отвести его туда.

«С того момента всё и началось», — добавил пилот.

Он выразил надежду, что его главные гонки ещё впереди, и они будут в «Формуле-1».

Ранее Сироткин ответил на вопрос, остались ли у него и команды задачи на нынешний сезон.