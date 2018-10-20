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Феттель оштрафован на три позиции на Гран-при США
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Феттеля оштрафовали потерей трёх позиций на старте гонки Гран-при США 

RT на русском + ещё 36 18 часов назад
Фото: Reuters
Немецкий гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель оштрафован потерей трёх позиций на старте гонки 18-го этапа «Формулы-1» Гран-при США.
Как сообщает пресс-служба соревнований, немец оштрафован за то, что недостаточно снизил скорость после появления красных флагов на трассе по ходу второй свободной практики.
«Я видел красный флаг и замедлил ход, а они решили, что это заняло слишком много времени. Правила все знают. Однако трасса была влажная, что стало одной из причин долгого замедления», — заявил Феттель.
Расстановка пилотов на стартовой решётке определиться по итогам квалификационных заездов, которые стартуют на трассе в Остине 21 октября в 00:00 мск.
Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин показал 15-й результат во второй практике Гран-при «Формулы-1» в США.
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