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Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP
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Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP 

RT на русском + ещё 18 6 часов назад
Фото: Reuters
Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Team Марк Маркес завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.
Испанец смог досрочно гарантировать себе титул благодаря победе на Гран-при Японии, прошедшем на трассе в Мотеги.
25-летний Маркес стал самым молодым гонщиком, завоевавшим пять титулов чемпиона MotoGP, и сравнялся по этому показателю с австралийцем Миком Дуэном. Для него это титул также стал третьим подряд.
Наибольшее число побед в активе итальянцев Джакомо Агостини — восемь, и Валентино Росси — семь.
Ранее сообщалось, что Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года.
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