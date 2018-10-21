Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP

Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Team Марк Маркес завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

Испанец смог досрочно гарантировать себе титул благодаря победе на Гран-при Японии, прошедшем на трассе в Мотеги.

25-летний Маркес стал самым молодым гонщиком, завоевавшим пять титулов чемпиона MotoGP, и сравнялся по этому показателю с австралийцем Миком Дуэном. Для него это титул также стал третьим подряд.

Наибольшее число побед в активе итальянцев Джакомо Агостини — восемь, и Валентино Росси — семь.

Ранее сообщалось, что Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года.