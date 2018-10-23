Условия победы Льюиса Хэмилтона в чемпионате

Уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, Льюис Хэмилтон может гарантировать себе победу в чемпионате. Сейчас гонщик Mercedes на 70 очков опережает своего единственного соперника Себастьяна Феттеля , а в оставшихся трех гонках будет разыграно 75 очков. Чтобы уже в Мексике обеспечить титул, Льюис после финиша гонки должен на 50 очков опережать Себастьяна.

Чтобы продолжить борьбу за титул, Феттель должен отыграть у Хэмилтона 21 очко в Мексике. Задача не самая простая, ведь Льюису даже в случае победы Себастьяна не обязательно финишировать в первой тройке, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Для того, чтобы Льюис Хэмилтон выиграл титул в Мексике, должно сработать одно из двух условий:

— если Феттель победит, Хэмилтон должен финишировать седьмым или выше;

— если Феттель финиширует вторым или ниже, то Хэмилтон станет чемпионом мира независимо от собственного результата.

Если по итогам сезона у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля будет равное количество очков, Льюис гарантирует себе титул благодаря большему числу побед. На счету гонщика Mercedes уже девять первых мест, тогда как у Феттеля — только пять за три гонки до конца сезона.