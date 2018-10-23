«Феттель — ахиллесова пята „Феррари“». СМИ — о Гран-при США и ошибке Себа

Гран-при США в Остине завершился неожиданной победой Кими Райкконена, прервавшего свою «сухую» серию, которая длилась более пяти лет. В паддоке успех финна восприняли положительно, однако главными событиями гонки стали разворот Себастьяна Феттеля и тактическая ошибка «Мерседеса», из-за которой пятый титул Льюиса Хэмилтона отложен по меньшей мере на неделю. Гран-при США глазами западных СМИ — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Кими по-прежнему знает, что делает»

Несмотря на то, что гонщиком дня по итогам Гран-при США болельщики выбрали Макса Ферстаппена — что неудивительно, учитывая блестящий прорыв с 18-го места, главным героем этапа в Остине стал Кими Райкконен — мировая пресса хвалит финна на все лады. «Кими удался великолепный старт — лучше, чем Хэмилтону, однако ключом к победе стал отрезок гонки перед первым пит-стопом финна, когда Райкконен выстоял под атаками Льюиса на более свежих шинах, — восхищается победителем портал Crash. — С этого момента и вплоть до конца гонки Райкконен безупречно контролировал темп и даже мог позволить себе атаковать на последних кругах».

«После победы Райкконена — первой после возвращения в «Феррари», возникло некоторое чувство облегчения. С предыдущего триумфа финна прошло 2044 дня — это был Гран-при Австралии-2013, который Кими выиграл на «Лотусе», — напоминает журналист британской The Guardian Жиль Ричардс. — Победа в Остине была абсолютно заслуженной. И пусть «Феррари» отказалась от услуг Райкконена, Гран-при США показал, что в составе «Заубера» будет выступать гонщик, способный вести команду за собой».

«Сильный старт вкупе с решительной обороной от атак Хэмилтона продемонстрировали, что Кими по-прежнему знает, что делает. Это была превосходная гонка в исполнении финна, — добавляют журналисты сайта Pitpass. — И в то время как Феттель допустил очередную ошибку, у нас возник вопрос: может, в качестве наставника Леклеру больше подошёл бы Райкконен?».

Не меньше, чем Кими, пресса восхищается гонкой Макса Ферстаппена — эксперты отмечают, что во второй половине сезона голландец выступает гораздо сильнее и стабильнее, чем в начале года. «Может, Ферстаппену стоит подумать о том, чтобы в каждой гонке стартовать с последних рядов? — пишет Sky Sports. — С 18-го места на второе — это пока лучший прорыв голландца в Формуле-1 и сложно представить, что кто-то другой смог бы так быстро прошить пелотон. И после всего этого Ферстаппен шёл в ритме лидеров и в концовке, казалось, мог вмешаться в борьбу за победу. Вместо этого Максу пришлось отбиваться от атак Хэмилтона, что он исполнил мастерски». «И, пожалуйста, дайте ему нормальную технику, чтобы он мог так бороться регулярно», — добавляют журналисты британского телеканала.

«Тень самого себя»

Если Райкконена и Ферстаппена СМИ заслуженно хвалят, то Себастьяна Феттеля пресса попросту разнесла, припомнив ему каждую оплошность этого года. «Темп „Феррари“ в этой гонке позволил бы Феттелю побороться за победу, если бы не контакт с Риккардо — очередная упущенная возможность», — отмечает корреспондент портала Crash Люк Смит . «Поразительно, сколько ошибок в этом году допустил Феттель, — добавляет журналист американской ESPN Нейт Сондерс. — Если он надеется стать чемпионом в следующем году, надо что-то менять».

Не забыли журналисты упомянуть и штраф, который Феттель получил за инцидент в свободных заездах, когда недостаточно замедлился в режиме красных флагов. «В тот момент на трассе было 14 пилотов, включая тестеров Ландо Норриса и Шона Гелаэла. Если им удалось замедлиться вовремя, то у четырёхкратного чемпиона мира не может быть оправданий за то, что ему на это потребовалось полминуты, — считает один из авторов сайта Race Fans Кит Коллонтайн. — Это была ещё одна ошибка в череде промахов, стоивших Феттелю и „Феррари“ очков. И это была не последняя ошибка Себа в этот уик-энд. В начале гонки в 12-м повороте у Феттеля произошёл контакт с Риккардо и Себа развернуло — опять. Это уже третье столкновение Себа с тремя разными пилотами, после которого „Феррари“ немца разворачивает на внутренней траектории».

Тем временем, итальянская пресса постаралась сосредоточиться на позитиве — победе Райкконена и конкурентоспособной машине, тем не менее проигнорировать очередную неудачу Феттеля было невозможно. «Главное в том, что „Феррари“ удалось вернуть скорость, потерянную после Монцы. Оказалось, что проблемы связаны с неудачными обновлениями аэродинамики, — пишет на страницах La Corriere della Sera Даниэле Спаричи. — Так что хорошая новость в том, что у шасси сильная база перед сезоном-2019. Плохая же заключается в том, что Себастьян Феттель — тень самого себя времён „Ред Булл“».

«Винить «Феррари» может только Феттеля»

Жёстче других за столкновение с Риккардо Феттеля раскритиковало канадское издание Racing Clothesline. «Феттель — ахиллесова пята „Феррари“» — так озаглавил свой материал журналист Уэсли Брэнтон. Он отмечает, что регулярные провалы Феттеля надоедают и самой «Феррари».

«В Мексике Хэмилтон почти наверняка выиграет свой пятый титул, и винить в этом «Феррари» может только Себастьяна Феттеля. Не поймите меня неправильно, Феттель — бесспорно хороший гонщик, однако он часто принимает неверные решения и именно они в конце концов стоили ему возможности побороться за титул, — пишет Брэнтон. — В общей сложности ошибки немца обошлись ему в 40 с лишним очков — и это не считая столкновения с Риккардо в Остине. Если бы не эти ошибки, у Себа всё ещё оставались бы шансы на чемпионство. И ранний переход Леклера в «Феррари» — это ясный сигнал Феттелю: если ты не перестанешь совершать детские ошибки, у нас есть другой парень на роль лидера — помоложе и поталантливее». «Худшее во всей этой ситуации это то, что страдает вся команда, — продолжает журналист. — Плохие результаты — плохая реклама команде. Даже пошли слухи, что Маурицио Арривабене может покинуть „Феррари“, хотя на примере Марко Маттиаччи и Стефано Доменикали мы знаем, что „Скудерию“ не покидают — оттуда увольняют. И увольнение Арривабене, при котором „Феррари“ существенно подтянулась к „Мерседесу“, была бы большой трагедией. Всё, что сейчас нужно руководителю команды — это пилот, способный забраться на вершину. Подходит ли на эту роль Феттель? Возможно, но только не с таким количеством ошибок».

«Самое трудное уже позади»

За шквалом критики в адрес Феттеля и всеобщей радости по поводу победы Райкконена немного отошёл на второй план тот факт, что «Мерседес» в этот уик-энд смотрелся несколько слабее, чем обычно. И дело не только в тактике двух пит-стопов для Хэмилтона — темп «Серебряных стрел» в этот раз не позволил обогнать даже «Ред Булл». Тобиас Грюнер из Auto Motor und Sport считает, что главной причиной тому стали ошибки с настройками автомобиля. «Когда на одиннадцатом круге Хэмилтон в режиме VSC поехал на пит-стоп, казалось, „Мерседесу“ пора ставить в холодильник шампанское, однако затем всё пошло не по плану, а износ резины оказался выше. Но почему? — спрашивает Грюнер. — Инженеры признают, что ошиблись с настройками. Из-за дождя в пятницу команде не удалось собрать всю необходимую информацию, кроме того, в воскресенье температура воздуха была на десять градусов выше, чем в субботу».

В то же время журналист Майкл Делейни из F1i отмечает, что даже несмотря на эти проблемы «Мерседес» смог бы выиграть, если бы стратеги сработали лучше. «В „Мерседесе“ должны были провести Хэмилтону второй пит-стоп, когда он опережал Райкконена на 17 секунд, а не на восемь, — считает он. — На свежей резине Льюис догнал лидеров, но не смог обогнать Ферстаппена. Впрочем, с точки зрения борьбы за титул британец ничего не потерял». Однако в Великобритании на падение темпа не обращают внимания: в трёх оставшихся гонках Хэмилтону осталось набрать всего пять очков, чтобы стать пятикратным чемпионом мира. И всё идёт к тому, что коронация Льюиса состоится уже в Мехико. «Хэмилтон, как все великие чемпионы, сделал всё, что от него требовалось. Он был настроен на борьбу и понимал, что титул ещё не гарантирован, — пишет обозреватель The Guardian Жиль Ричардс. — Ещё одна неделя ожидания может показаться вечностью, но самое трудное уже позади».