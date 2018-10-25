Риккардо: Ради победы в Монако я повторил бы этот сезон

Даниэль Риккардо — один из самых позитивных людей в паддоке, даже в сложной ситуации он стремится найти что-то хорошее. В этом году не всё складывалось успешно, но победы в Китае и в Монако отодвинули неудачи на второй план. Подводя итоги прошедших гонок, австралийский гонщик заявил, что не стал бы ничего менять…

Вопрос: Что вы думаете о сезоне?

Даниэль Риккардо: Я не знаю (смеётся)… Скажем так: он сложный и запутанный. В начале сезона я был очень сильным соперником, а затем стал выступать хуже — и до сих пор не понимаю, почему. Лично я ничего не менял после Гран При Монако. Возможно, я слишком долго праздновал победу в княжестве… Это шутка, но с тех пор я ничего не делал иначе, однако всё шло не так, как я предполагал. Я пытался это понять и стать лучше. Всё это очень странно: сезон словно разделился на две части. Но победа в Монако стала важным достижением — ради неё я с радостью повторил бы этот сезон.

Вопрос: Вы выиграли две гонки, но больше не поднимались на подиум. Странно, правда?

Даниэль Риккардо: Что-то совершенно невероятное. Я не понимаю, как такое возможно.

Вопрос: В этом году вы завершаете карьеру в Red Bull Racing…

Даниэль Риккардо: Конечно, это был интересный опыт и важная часть моей карьеры. В Red Bull дали мне шанс. Когда я переехал в Европу, они помогли мне достичь всего, что у меня сейчас есть…

Мы помогали друг другу, но они, конечно, сделали для меня больше, дали шанс выступать за рулем лучшей машины на высшем уровне, а я отблагодарил их за это результатами. Это невероятно.

Были и другие интересные моменты. Я отлично провёл время вне трассы: играл в хоккей, футбол, гонялся в мотокроссе, летал на вертолете, самолете… Это здорово. Я не знаю, сколько лет ещё буду выступать в гонках, но уверен — оглядываясь назад, я буду вспоминать время в Red Bull, как самую важную часть моей карьеры.

Вопрос: Но вы помните, что когда-то выступали в испанской команде HRT…

Даниэль Риккардо: Да. С тех пор прошло много лет, но даже это было интересно. У HRT была не самая быстрая машина, но в Red Bull дали мне шанс дебютировать в Формуле 1 и начать учиться, а это важно.

Вопрос: В следующем году в вашей карьере начнётся новый этап. Какова цель?

Даниэль Риккардо: Я думаю, их несколько. Как команда мы должны добиваться максимально возможных результатов. Не знаю, каким было лучшее достижение этой команды за последние годы, но если это, например, шестое место, я хочу финишировать пятым.

Кроме того, я хочу доказать себе и окружающим, что принял верное решение. Здорово продемонстрирорвать нескольким людям, что они ошибались. И конечно, я хочу развиваться вместе с командой, участвовать в её прогрессе и понимать, что внёс свой вклад.

Вопрос: Все думают, что у вас есть потенциал стать чемпионом мира, но… У вас есть крайний срок, к которому вы хотите завоевать титул?

Даниэль Риккардо: Он прошёл четыре года назад! (смеется). Я имею в виду, что в 2014-м выступил достаточно хорошо, чтобы завоевать титул. Следовательно, для меня всё это уже позади, но сейчас я начинаю новый путь, и если реально оценивать ситуацию, пожалуй, я надеюсь завоевать титул в 2021 году.

Вопрос: В следующие несколько лет у вас будет много молодых соперников: Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Норрис… Кого вы считаете наиболее опасным?

Даниэль Риккардо: Как и многих виды спорта, Формула 1 становится всё более молодой. Симуляторы становятся лучше, так что дети раньше достигают необходимого уровня, и я предполагаю, что следующие поколения гонщиков станут ещё лучше.

Я должен делать то же, что Валентино Росси — постоянно развиваться вместе со спортом, адаптировать стиль пилотирования, кое-что делать, чтобы прогрессировать. Для меня это самое важное. Так действовал Льюис, и я думаю, что должен делать то же самое сейчас, когда у меня начинается что-то вроде переходного периода.

Вопрос: В следующем году вы займете место Карлоса Сайнса. Вы считаете, что у него есть потенциал стать чемпионом?

Даниэль Риккардо: Думаю, да. У него пока не было машины, позволяющей побеждать и бороться за подиум, поэтому сложно судить. Так было с Максом: все знали, что он хороший гонщик, но убедились в этом только после его перехода в Red Bull Racing.

Мне кажется, у Карлоса тоже есть такой потенциал и необходимые качества, но пока он не получит машину, способную бороться за титул, сложно о чем-то судить. Но если бы вопрос был про меня, если бы у меня была машина, способная бороться за титул, я думаю, что добился отличных результатов.

Вопрос: Продолжим разговор об испанцах. Это последний сезон для Фернандо Алонсо

Даниэль Риккардо: Фернандо — часть истории Формулы 1. Он завоевал два титула, но все говорят, что он способен на большее, так что в этом плане всё грустно. Впрочем, здорово, что все так высоко его ценят, сравнивают его с пятикратными чемпионами и так далее. В более юном возрасте я следил за ним, мне нравилась его страсть к автоспорту. Когда он выигрывал гонку, была видна его испанская эмоциональность, и я этим восхищаюсь. Он настоящий гонщик, который любит гонки и выступает в них не ради славы. Он участвует в них, потому что считает себя лучшим, и я им восхищаюсь.

Вопрос: Ходило много разговоров о том, что у Алонсо не было машины, способной бороться за победы. Формула 1 — это спорт, где человек, возможно, играет не столь важную роль. Вас это расстраивает?

Даниэль Риккардо: Очень. Сейчас я уже слишком стар, чтобы менять спорт, но возможно, если бы у меня была возможность прожить другую жизнь, я хотел бы, чтобы главную роль играл человек. Впрочем, не могу сказать, что мне не нравится нынешняя ситуация. В детстве я любил теннис, и мне кажется, таким должен быть любой спорт, в том числе и Формула 1.

Вопрос: Если вы заговорили о теннисе, Надаль или Федерер?

Даниэль Риикардо: Надаль. Мне нравится Федерер, но и Надаль тоже. Мне нравится его игра левой рукой… (смеется)

Вопрос: Вы постоянно улыбаетесь. В чем ваш секрет?

Даниэль Риккардо: Пожалуй, мой секрет — это отношение к ситуации. Многие забывают важные вещи. Что такое неудачный день? Для меня это, пожалуй, финиш на пятом месте. Но для кого-то ещё неудачный день — когда его уволили с работы или застрелили в войне или на улице.

Всё зависит от взгляда на ситуацию. Неудачный день для меня может быть отличным для кого-то ещё. Конечно, я спортсмен и не могу быть доволен пятым местом, но всё в порядке. В сущности, это неплохой день, возможно не лучший результат, но не плохой день. Я проснусь несмотря ни на что в красивом номере гостиницы где-нибудь и буду наслаждаться тем, что я счастлив. Мне не нравится грустить, я люблю хорошо проводить время, так что стараюсь взглянуть на ситуацию так, как я об этом говорил.

Вопрос: Каким вы представляете себя в 50 лет?

Даниэль Риккардо: Надеюсь, я не сильно растолстею, ха-ха.

Вопрос: У вас будут дети?

Даниэль Риккардо: Да. Пока я не готов к этому, но мне хочется когда-нибудь обязательно завести детей. С ними будет здорово, мы сможем вместе заниматься спортом. Мне хотелось бы к 50 годам добиться успеха в какой-нибудь другой сфере, а не только в гонках. Я не знаю что именно, но хотел бы создать что-то ещё и завести какое-нибудь любимое дело, которое увлечет меня ещё на 20 лет.

Вопрос: Вы всегда выглядите счастливым, но что вызывает у вас это чувство?

Даниэль Риккардо: Солнце. Солнечный день. Если погода хорошая, я доволен. Пару дней назад там, откуда я приехал, была плохая погода, а когда мы приземлились в Мехико, здесь было жарко. Я снял свитер и сразу же почувствовал себя счастливым. Да, мне нравится солнце.