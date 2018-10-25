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Алонсо: Люди не понимают, почему я ухожу из Формулы 1
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Алонсо: Люди не понимают, почему я ухожу из Формулы 1 

F1News.ru 5 часов назад
Фото: F1News.ru
Фернандо Алонсо настаивает, что его уход из Формулы 1 никак не связан с формой команды — McLaren. Испанец утверждает, что в Формуле 1 добился всего, чего хотел, и готов попробовать свои силы в других видах автоспорта…
Фернандо Алонсо: «Я ухожу не потому, что у меня нет конкурентоспособной машины. Я говорю одно и то же с августа: я ухожу потому, что в Формуле 1 сделал всё, что хотел. Я попал в Формулу 1, я выигрывал Гран При, выигрывал чемпионаты мира, бил рекорды… Я выступал за McLaren, за Renault, за Ferrari… Мне 37 лет, и я уже не смогу в Формуле 1 добиться большего.
Всё, о чём я мечтал в Формуле 1, сделано. Но автоспорт больше, чем Формула 1, и там ещё много задач. С августа люди говорят одно и то же: „Это позор, Формула 1 должна разобраться, почему Фернандо вынужден уйти“, и так далее. Но есть правда, и есть ваше мнение, общественное мнение. Я ухожу потому, что хочу уйти, а не потому, что вынужден это сделать.
В Формуле 1 все считают, что это самый главный чемпионат в мире. И если кто-то уходит, люди не понимают, что, возможно, он хочет уйти, и думаю, что он уходит из-за того, что у него нет быстрой машины. В следующем году у меня могла быть конкурентоспособная машина, или, может быть, в McLaren построят супер-конкурентоспособную машину, кто знает? Но я не хочу даже пробовать.
Я хочу уйти, потому что думаю, что смогу стать ещё лучше как гонщик, сделать ещё лучшую карьеру за пределами Формулы 1. Потому что эта глава уже написана — и, по моему мнению, с большим успехом. Может быть, за пределами Формулы 1 есть что-то, что я должен завоевать. Я пока не добивался успеха в других видах автоспорта, и попробую это сделать».
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