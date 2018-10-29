Признайте: Хэмилтон — великий. Это уровень Шумахера или даже круче

Но в наших сердцах все равно Михаэль

В жизни должны быть какие-то незыблемые вещи. Условно, что Земля круглая, а в Петропавловске-Камчатском всегда полночь. Или что Михаэль Шумахер — самый именитый гонщик Формулы-1 и единственный пилот из выступавших в XXI веке, кто во всевозможных рейтингах имеет право сражаться за звание лучшего пилота всех времён. Очень сложно пересилить себя и свыкнуться с мыслью: прямо сейчас в Формуле-1 выступает гонщик, который в каких-то моментах даже покруче Шуми. Не по популярности, конечно (мы не про «Инстаграм»). Но по уровню выступлений, а в скором времени — и по статистике.

Просим любить и жаловать — Льюис Хэмилтон , теперь уже пятикратный чемпион мира, который всё ближе к званию лучшего за всю историю Формулы-1. Не спешите нервничать, протестовать и бежать в комментарии — сначала аргументы в пользу Льюиса, а уже потом матюки в адрес автора.

Цифры

Ну, со статистикой всё понятно. Пять титулов в кармане, при этом у Льюиса ещё два года действует контракт с «Мерседесом» — командой, которая более чем способна и дальше обеспечивать своего пилота самой лучшей техникой до окончания нынешнего технического регламента. Так что вряд ли кто-то удивился, если в конце 2020-го Хэмилтон догонит Михаэля по чемпионствам. В тот момент Льюису ещё не стукнет даже 36 лет — мягко говоря, не критический возраст. И пусть Хэмилтон не раз заявлял, что он не гонится за показателями Михаэля и подумывает скоро покинуть Ф-1, вряд ли в глубине души британца не тешит мечта стать величайшим в истории.

С победами ситуация схожая. Сейчас у британца 71 выигрыш против 91 у Шумахера — работы где-то года на три. По проценту побед Льюис впереди: 31,27 против 29,55 (показатель немца сильно подпорчен 2010-2012 годами). По поулам Хэмилтон уже сейчас круче всех: 81 против «всего» 68 у Михаэля.

«Самовоз»?!

Сейчас посыпятся замечания: мол, Хэмилтон с первого же сезона выступал за топ-команде, а последние пять лет и вовсе ездит на «самовозе» — чего бы тут не побеждать, тоже мне доблесть. Справедливо, но всё-таки не забывайте, что «Макларен» при Льюисе никогда не был доминирующей силой, а «Мерседес» вполне можно сравнить с «Феррари» образца 2001-2004 годов, где какие-то шансы у соперников существовали лишь в 2003-м. При этом в 2017-2018 годах «Феррари» навязывает более чем достойное сопротивление. Ну а Шумахер, начиная с третьего полного сезона в Ф-1 и за вычетом неудачного возвращения, лишь раз не обладал машиной, дававшей теоретический шанс на титул.

Плюс к этому Хэмилтон, в отличие от Шумахера, редко когда мог насладиться плодами командной тактики. С Алонсо, Баттоном и Росбергом ожидать подачек от коллег явно не приходилось, Боттас отправился на заклание только на фоне многочисленных неудач, ну а Ковалайнен банально не потянул уровень «Макларена» и обычно ехал позади без всякого вмешательства с пит-уолла. Так что Льюис всё время бился за титул в том числе с напарником и не мог расслабленно ехать к первой позиции даже при доминирующей машине. Кстати, тут нет никакого осуждения в адрес Михаэля — он и «Феррари» имели полное право действовать так, как им виделось оптимальным.

Пилотаж

Переходим к самой чувствительной вещи — собственно работе пилота. Она ведь не всегда коррелирует с результатами, не так ли? И здесь мы не собираемся бессмысленно проводить заочные сравнения Михаэля и Льюиса, но будем твёрдо стоять на мысли: уровень Хэмилтона как минимум сравним.

В последние годы Льюис, похоже, окончательно научился выступать стабильно, без спадов в первой половине сезона. А Хэмилтон «на максималках» — гонщик, который практически всегда выдаст лучший круг именно в третьем сегменте квалификации, не допустит ошибку из-за нервов и выступит в роли заклинателя хрупких шин «Пирелли». С каждым сезоном и каждым титулом психологическая устойчивость Льюиса лишь возрастает: Хэмилтон стабилен даже при жёстком прессинге «Феррари» и не паникует в моменты, когда отстаёт от кого-то в личном зачёте. Если британцу предстоит схватка за титул с другим гонщиком, то ошибку мы ждём от этого «другого», но никак не от Хэмилтона — это сильное качество. Шумахер, при всей его блистательности, решающие гонки нередко проводил слабо: две аварии в 1994-м и 1997-м, заглохшая «Феррари» в 1998-м, сумбурный финальный этап в 2003-м… В общем, коньком Михаэля «суперфиналы» сезона никак не назвать — и это ещё один довод в пользу Хэмилтона.

К чему мы всё это? Повторимся, нет никакого желания принижать успехи Шумахера. Он навсегда в наших сердцах, он — единственный гонщик в истории, чья фамилия ушла в народ и стала нарицательной (при всей любви, например, к Кими, никто никогда не скажет: «Ну что ты гонишь, как Райкконен»). Просто сейчас реально настал момент, когда пора пересилить себя и сказать: да, Льюис реально велик и мы здесь и сейчас наблюдаем за выступлениями одного из лучших гонщиков в истории Формулы-1, который достоин включения в небольшую группу «топов» на все времена. Фанхио, Кларк, Прост, Сенна, Шумахер, Хэмилтон. Пора привыкать.