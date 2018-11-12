Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку

Пилоты «Формулы-1» повздорили после гонки и поплатились

Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон устроили потасовку после гонки Гран-при Бразилии. Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте гоночной серии.

Причиной перепалки стал маневр гонщика команды «Форс Индия» Окона. Во время гонки он врезался в болид пилота «Ред Булла» Ферстаппена, в результате чего тот вылетел с трассы, потерял лидирующую позицию и финишировал вторым. Победителем стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В ходе радиопереговоров Ферстаппен назвал Окона идиотом.

Окона признали виновным в инциденте и присудили ему 10 секунд штрафа, однако это не удовлетворило Ферстаппена. После гонки он подошел к французу, высказал претензии и несколько раз его толкнул. За это пилот «Ред Булла» получил два дня общественных работ.