Ещё
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пилоты «Формулы-1» повздорили после гонки и поплатились 

Lenta.ru + ещё 25 59 минут назад
Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Эстебан Окон устроили потасовку после гонки Гран-при Бразилии. Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте гоночной серии.
Причиной перепалки стал маневр гонщика команды «Форс Индия» Окона. Во время гонки он врезался в болид пилота «Ред Булла» Ферстаппена, в результате чего тот вылетел с трассы, потерял лидирующую позицию и финишировал вторым. Победителем стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В ходе радиопереговоров Ферстаппен назвал Окона идиотом.
Окона признали виновным в инциденте и присудили ему 10 секунд штрафа, однако это не удовлетворило Ферстаппена. После гонки он подошел к французу, высказал претензии и несколько раз его толкнул. За это пилот «Ред Булла» получил два дня общественных работ.
Последние новости
Путин пообщался с Трампом Путин показал Парижу свой «Кортеж» Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Больше не его проблемы: Аршавин закончил с футболом9
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой1
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине242
Временный тренер «Реала» Солари установил рекорд клуба
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
03:52
Усик уничтожил Белью и отстоял титулы
Бокс Статьи
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение