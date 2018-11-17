Алонсо объяснил свой уход из «Формулы-1»

Пилот "Макларена" признался, что "Формула-1" стала "слабым зрелищем".

"Формула-1", которую мы видим сейчас, не та, что породила во мне желание стать гонщиком. Я ухожу, потому что у нас слабое зрелище. Мы больше говорим о том, что происходит вне трассы. О переговорах и радиоэфирах. Уже сейчас могу назвать вам первые 15 машин, которые финишируют в следующей гонке.

Мне трудно принять то, насколько предсказуемым стал чемпионат. Думаю, получу больше удовольствия в других сериях", — цитирует Алонсо Planet F1.

Ранее сообщалось, что Алонсо вернется в гонку "500 миль Индианаполиса" в 2019 году.