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Алонсо объяснил свой уход из «Формулы-1»
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Алонсо объяснил свой уход из «Формулы-1» 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал о причинах своего ухода из "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Пилот "Макларена" признался, что "Формула-1" стала "слабым зрелищем".
"Формула-1", которую мы видим сейчас, не та, что породила во мне желание стать гонщиком. Я ухожу, потому что у нас слабое зрелище. Мы больше говорим о том, что происходит вне трассы. О переговорах и радиоэфирах. Уже сейчас могу назвать вам первые 15 машин, которые финишируют в следующей гонке.
Мне трудно принять то, насколько предсказуемым стал чемпионат. Думаю, получу больше удовольствия в других сериях", — цитирует Алонсо Planet F1.
Ранее сообщалось, что Алонсо вернется в гонку "500 миль Индианаполиса" в 2019 году.
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