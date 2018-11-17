«Мурашки по коже»: Гоночный «КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге. Видео

Грузовик «КамАЗ» для ралли-рейдов и гоночное купе Mazda RX-8 встретились в парном дрифте на территории Кировского завода на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Видеозапись впечатляющей техники автоспорта была опубликована в YouTube.

За рулем грузовика «КамАЗ» находился российский автогонщик, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России, а также четырехкратный победитель «Ралли Дакар» Эдуард Николаев . Автомобилем Mazda управлял легендарный новозеландский дрифетр Мэд Майк Уидетт.

Все началось как в классических соревнованиях по дрифту. Оба пилота стартовали отдельно друг от друга, а встретились только к середине маршрута для того, чтобы продемонстрировать мастерство управления машиной в заносе.

Дрифт грузовика и гоночного купе настолько понравился пользователям, что ролик быстро набрал восхищенные комментарии.