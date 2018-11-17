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«КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге
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«Мурашки по коже»: Гоночный «КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге. Видео 

360tv.ru 16 часов назад
Грузовик «КамАЗ» для ралли-рейдов и гоночное купе Mazda RX-8 встретились в парном дрифте на территории Кировского завода на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Видеозапись впечатляющей техники автоспорта была опубликована в YouTube.
За рулем грузовика «КамАЗ» находился российский автогонщик, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России, а также четырехкратный победитель «Ралли Дакар» Эдуард Николаев. Автомобилем Mazda управлял легендарный новозеландский дрифетр Мэд Майк Уидетт.
Все началось как в классических соревнованиях по дрифту. Оба пилота стартовали отдельно друг от друга, а встретились только к середине маршрута для того, чтобы продемонстрировать мастерство управления машиной в заносе.
Дрифт грузовика и гоночного купе настолько понравился пользователям, что ролик быстро набрал восхищенные комментарии.
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