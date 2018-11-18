Страшная авария гонщицы попала на видео

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Болид немецкой гонщицы вылетел с трассы во время гонки 

Рамблер + ещё 1 8 часов назад
Немецкая гонщица София Флерш получила перелом позвоночника в результате аварии, которая произошла на этапе Гран-при Формулы-3 в Макао, сообщает «Советский спорт».
На третьем повороте болид Флёрш врезался в машину Цубои, вылетев с трассы. Пострадали также два фотографа.
По словам главного врача больницы, где находится спортсменка, состояние девушки стабильное. По словам ее отца, признаков паралича у нее нет.
Ранее сообщалось, что все пострадавшие в аварии на Гран-при Формулы-3 находятся в сознании. Единственная девушка в пелотоне Формулы-3 Ф-3 родилась в Грюнвальде, в Баварии. Ей 17 лет, 18-летие она отметит 1 декабря. В инстаграме гонщицы многочисленные фолловеры желают ей скорейшего выздоровления.
«Это было ужасно. Скорее поправляйтесь», «Надеюсь, вы скоро поправитесь!» « Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Надеюсь, ты в порядке», «Я читал, что у Софии перелом позвоночника. Надеемся на быстрое восстановление. Мы все здесь за вас», — пишут они.
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