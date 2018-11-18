Страшная авария гонщицы попала на видео

Болид немецкой гонщицы вылетел с трассы во время гонки

Немецкая гонщица София Флерш получила перелом позвоночника в результате аварии, которая произошла на этапе Гран-при Формулы-3 в Макао, сообщает «Советский спорт».

На третьем повороте болид Флёрш врезался в машину Цубои, вылетев с трассы. Пострадали также два фотографа.

По словам главного врача больницы, где находится спортсменка, состояние девушки стабильное. По словам ее отца, признаков паралича у нее нет.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие в аварии на Гран-при Формулы-3 находятся в сознании. Единственная девушка в пелотоне Формулы-3 Ф-3 родилась в Грюнвальде, в Баварии. Ей 17 лет, 18-летие она отметит 1 декабря. В инстаграме гонщицы многочисленные фолловеры желают ей скорейшего выздоровления.