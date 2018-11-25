Команда «Уильямс» попрощалась с Сироткиным

«В сложный год этот человек (Сироткин) справился со всем достоинством и классом. Давай сделаем это еще один раз», — говорится в твиттере «Уильямса».

"Уильямс" 22 ноября объявил, что в 2019 году тандем основных пилотов команды составят поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Сироткин, для которого текущий сезон стал дебютным в «Формуле-1» в качестве боевого пилота, покинет британскую «конюшню» после гонки заключительного этапа Гран-при Абу-Даби, который состоится сегодня.

В нынешнем сезоне Сироткин набрал одно очко и занимает последнее 20-е место в личном зачете пилотов «Формулы-1».