Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда «Уильямс» попрощалась с Сироткиным 

SovSport.Ru + ещё 82 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
«В сложный год этот человек (Сироткин) справился со всем достоинством и классом. Давай сделаем это еще один раз», — говорится в твиттере «Уильямса».
"Уильямс" 22 ноября объявил, что в 2019 году тандем основных пилотов команды составят поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Сироткин, для которого текущий сезон стал дебютным в «Формуле-1» в качестве боевого пилота, покинет британскую «конюшню» после гонки заключительного этапа Гран-при Абу-Даби, который состоится сегодня.
В нынешнем сезоне Сироткин набрал одно очко и занимает последнее 20-е место в личном зачете пилотов «Формулы-1».
SovSport.Ru: последние новости
Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Кубица – последнее Александр Жулин: Загитова должна кататься так, как делает это сейчас Ледовое побоище в Гренобле: Кихира против Медведевой
Роберт Кубица , Автоспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко59
Орсера разочаровала Медведева20
Авербух прокомментировал выступление Медведевой в Гренобле1
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
Бутырская обвинила лишний вес в неудаче Медведевой
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение