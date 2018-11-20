Сломавшая позвоночник гонщица рассказала о самочувствии

Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица рассказала о своем состоянии

Пилотесса после 11-часовой операции обратилась к подписчикам в фейсбуке

"Надеюсь, теперь все будет только лучше. Мне придется остаться в Макао еще на несколько дней, потому что пока меня нельзя перевозить", — отметила спортсменка и поблагодарив фанатов, а также медицинских работников за поддержку.

Девушка подчеркнула, что переживает за других пострадавших в аварии.

"В аварии также пострадали другие люди. Они все время в моих мыслях", — поделилась Флерш.

Напомним, что на повороте "Лиссабон" 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Немке диагностировали перелом позвоночника.

Ранее российский гонщик и очевидец аварии с Флерш отметил сложность трассы, на которой они выступали.