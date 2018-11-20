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Сломавшая позвоночник гонщица рассказала о самочувствии
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Сломавшая позвоночник на Гран-при гонщица рассказала о своем состоянии 

Газета.Ru 14 часов назад
Немецкая гонщица София Флерш, попавшая в аварию во время гонки "Формулы-3" в китайском Макао, рассказала о своем состоянии, передает "Советский спорт".
Пилотесса после 11-часовой операции обратилась к подписчикам в фейсбуке
"Надеюсь, теперь все будет только лучше. Мне придется остаться в Макао еще на несколько дней, потому что пока меня нельзя перевозить", — отметила спортсменка и поблагодарив фанатов, а также медицинских работников за поддержку.
Девушка подчеркнула, что переживает за других пострадавших в аварии.
"В аварии также пострадали другие люди. Они все время в моих мыслях", — поделилась Флерш.
Напомним, что на повороте "Лиссабон" 17-летняя гонщица на скорости выше 270 км/ч влетела в болид соперника, из-за чего ее автомобиль перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Немке диагностировали перелом позвоночника.
Ранее российский гонщик и очевидец аварии с Флерш отметил сложность трассы, на которой они выступали.
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