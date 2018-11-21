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«Формула 1» избавится от российского пилота 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Польский автогонщик Роберт Кубица станет пилотом Williams и заменит россиянина Сергея Сироткина в сезоне-2019. Об этом сообщает Motorsport.com.
Официально о заключении соглашения с поляком будет объявлено на пресс-конференции во время этапа Гран-при в Аду-Даби. Кубица мог присоединиться к Williams еще в прошлом году, но тогда предпочтение было отдано Сироткину. Поляк выступал в качестве резервного пилота команды, работал на симуляторе и участвовал в тренировках.
Таким образом, польский пилот вернется в «Формулу 1» спустя восемь лет. Перед началом сезона-2011 Кубица попал в аварию на ралли и был вынужден прервать карьеру из-за полученной травмы руки.
Сироткин представлял команду Williams на этапе Гран-при в Бразилии 11 ноября. Россиянин занял 16-е место по итогам гонки. Сироткин дебютировал в «Формуле 1» в марте 2018-го. Тогда гонщик был вынужден сойти с дистанции из-за того, что в машину засосало пакет из-под сэндвича, который вывел ее из строя.
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Роберт Кубица , Сергей Сироткин , Автоспорт
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