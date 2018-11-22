Опубликовано последнее интервью Шумахера

В Сети появилось последнее интервью Шумахера

Официальный сайт автогонщика Михаэля Шумахера опубликовал последнее интервью, которое он дал до травмы головы.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах. Пилот «Формулы-1» перенес несколько операций, провел в искусственной коме полгода и с тех пор восстанавливается.

В ноябре того же года Шумахер дал свое последнее перед трагедией интервью. В ходе него гонщик назвал самым эмоциональным титулом «Формулы-1» тот, что выиграл в 2000 году, самым уважаемым соперником — финна Мику Хаккинена , а кумирами детства — гонщиков Айртона Сенну и Винченцо Соспири, а также футболиста Тони Шумахера.

Также Михаэль Шумахер назвал «Формулу-1» командным видом спорта и одним из самых физически требовательных.

Кроме того, гонщик отметил важность картинга для развития карьеры в любых автогонках и признался, что никогда не чувствовал, что достиг всего, чего мог достичь, то есть никогда не прекращал работать над собой, в том числе анализируя действия каждого из соперников.