Опубликовано последнее интервью Шумахера перед несчастным случаем

На сайте семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера впервые опубликовано видеоинтервью, которое он давал незадолго до того, как получил травму головы. Знаменитый пилот рассказал, какой титул был для него самым эмоциональным, насколько для гонщика важна физическая подготовка и кого из соперников он уважал больше всего.

Великий немецкий гонщик Михаэль Шумахер ответил на ряд вопросов интервью за месяц до случившейся с ним трагедии. 29 декабря 2013 года, катаясь на лыжах, Шумахер упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. С тех пор он не может двигаться, говорить и имеет проблемы с памятью. 3 января Михаэлю исполнится 50 лет. Видимо, в преддверии этой даты родные Шумахера решили опубликовать на сайте гонщика интервью, которое пять лет ждало своего часа.

Отвечая на вопрос о самом эмоциональном для него титуле, гонщик вспомнил Гран-при Японии, где он завоевал свое третье чемпионство. Более того, этот титул стал первым для гонщика «Феррари» после 21 года ожидания.

«Однозначно, 2000 год с «Феррари». 21 год для «Феррари» без чемпионства — четыре года для меня. Наконец-то в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат», — поделился Шумахер.

В 2000 году он выиграл девять гонок из 17 и стал чемпионом за один Гран-при до окончания сезона.

Своим самым уважаемым соперником Михаэль назвал финского автогонщика Миху Хаккинена, которому он уступил в последнем Гран-при 1998 года.

«Это были великие сражения, но всегда теплые отношения», — по-доброму отозвался он о Хаккинене.

«Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом», — вспомнил спортсмен. Также он отметил, что для повышения результата нужно анализировать результаты не только лучших, а всех соперников.

«Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину и на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров — все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми»,

Насчет важности хорошей физической формы в «Формуле-1» гонщик выразил однозначное мнение: это один из самых тяжелых видов спорта, и к нему нужно много готовиться. На то, что сейчас управление машинами несколько легче, чем раньше, без усиления тормозов и руля, обращать внимания не следует.

На смелый вопрос о сомнениях в собственных способностях устанавливать рекорды «Формулы-1» чемпион ответил философски.

«Рекорды — это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептичным, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно хорош, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть», — мудро рассуждал легендарный пилот. Также он отметил, что успех в «Формуле-1» достигается командными усилиями, и этот спорт не является индивидуальным выступлением.

«Успех в любой жизненной ситуации — это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. «Формула-1» — командная работа, а не шоу одного человека»,

Выступая за «Бенеттон» и «Феррари», Шумахер привел их к чемпионским титулам и помог на пути к успеху «Мерседесу». Сравнивая эти периоды, гонщик отмечает, что в каждом из них он ставил похожие задачи.

«Сперва мы строили команду в «Бенеттоне» четыре-пять лет, затем то же самое было в «Феррари». Мы пытались сделать то же самое в «Мерседесе» за более короткий период. У них была одна общая деталь — Росс Браун. Подумайте об этом», — намекнул Шумахер.

Росса Брауна называют одним из самых выдающихся технических инженеров «Формулы-1» последних двух десятилетий.

Лучшей тренировкой для гонщиков всех классов Шумахер всегда считал картинг, с которого он начинал свою карьеру. Михаэль впервые сел за руль карта, построенного его отцом, в возрасте четырех лет, а уже через год успешно участвовал в гонках.

«Картинг тренирует много личных навыков. Но больше всего учит соперничеству, гонкам колесо в колесо», — считает Шумахер. Что касается таланта, гонщик не умаляет его важность, но считает, что этого мало для достижения высоких результатов.

«Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки», — заключил легендарный пилот.

Шумахер становился чемпионом мира семь раз, что до сих пор является рекордом. Более того, немец обладает рекордной победной серией: он становился лучшим гонщиком мира с 2000 по 2004 год подряд. На сегодняшний день его состояние стабильно тяжелое, но родные отмечают проявление эмоций: на лице обездвиженного чемпиона иногда проступают слезы.