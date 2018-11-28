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Немецкий священник рассказал о встрече с Шумахером 

Рамблер + ещё 8 8 часов назад
Немецкий священник Георг Генсвайн рассказал изданию Bild о встрече с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, произошедшей в 2016 году.
«Я сидел напротив Шумахера, держал его за руки и смотрел на него. Он остается тем же Михаэлем Шумахером, которого мы все хорошо знаем, только пополнел немного», — приводит слова архиепископа «Лента.ру».
По словам священника, Шумахер чувствует, что вокруг него находятся любящие люди и заботливые люди, его семья, которая ограждает его от назойливого внимания публики.
Генсвайн сказал, что молится о Шумахере и его семье.
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. После этого гонщик впал в кому, перенес несколько операций и сейчас проходит восстановление в Швейцарии.
Михаэль Шумахер , Lenta.ru , Автоспорт , Видео
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