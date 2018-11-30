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Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу из-за плохих результатов 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Консультант австрийской команды "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал выступления французского автогонщика Эстебана Окона, передает "Советский спорт".
Эксперт недоволен результатами пилота. В качестве аргумента он привел столкновение между Оконом и голландцем Максом Ферстаппеном в Бразилии.
"В последней гонке в Абу-Даби мы поняли, что у Окона есть проблемы и с другими гонщиками — не только с Максом. Возможно, Эстебану лучше побыть телекомментатором в следующем году. Это позволит ему увидеть "Формулу-1" под другим углом", — приводит слова Марко F1i.
Консультант и до этого обвинял Окона в том, что он регулярно совершает ошибки в управлении болидом.
Ранее российский пилот "Формулы-3" Роберт Шварцман стал лучшим новичком года в автоспорте по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).
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Макс Ферстаппен , Роберт Шварцман , Хельмут Марко , Советский спорт , Автоспорт
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