Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу из-за плохих результатов

Консультант австрийской команды "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал выступления французского автогонщика Эстебана Окона, передает "Советский спорт".

Эксперт недоволен результатами пилота. В качестве аргумента он привел столкновение между Оконом и голландцем Максом Ферстаппеном в Бразилии.

"В последней гонке в Абу-Даби мы поняли, что у Окона есть проблемы и с другими гонщиками — не только с Максом. Возможно, Эстебану лучше побыть телекомментатором в следующем году. Это позволит ему увидеть "Формулу-1" под другим углом", — приводит слова Марко F1i.

Консультант и до этого обвинял Окона в том, что он регулярно совершает ошибки в управлении болидом.

Ранее российский пилот "Формулы-3" Роберт Шварцман стал лучшим новичком года в автоспорте по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).