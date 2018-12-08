Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»

Новое соглашение заключено на два сезона — до конца 2021 года.

"Я только что подписал контракт еще на два года. Переговоры длились десять часов. Не знаю, сколько еще я буду выступать, поэтому два года — это неплохой вариант. Я по-прежнему люблю гонки, так что, может быть, я пробуду здесь и дольше", — сказал Хэмилтон в интервью grandprix247.com.

Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. На его счету 71 победа в 2012 гонках чемпионата мира.

Ранее пилот "Формулы-1" назвал конкуренцию в чемпионате унылой.