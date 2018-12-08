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Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» 

Газета.Ru + ещё 13 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пятикратный чемпион мира в "Формуле-1" британец Льюис Хэмилтон объявил о продлении контракта с немецкой командой "Мерседес", информирует "Советский спорт".
Новое соглашение заключено на два сезона — до конца 2021 года.
"Я только что подписал контракт еще на два года. Переговоры длились десять часов. Не знаю, сколько еще я буду выступать, поэтому два года — это неплохой вариант. Я по-прежнему люблю гонки, так что, может быть, я пробуду здесь и дольше", — сказал Хэмилтон в интервью grandprix247.com.
Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. На его счету 71 победа в 2012 гонках чемпионата мира.
Ранее пилот "Формулы-1" назвал конкуренцию в чемпионате унылой.
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