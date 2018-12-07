Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава FIA подарил Путину именной гоночный шлем 

РИА Новости 4 часа назад
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту РФ Владимиру Путину гоночный шлем. Их встреча прошла в Мариинском театре после балета "Щелкунчик", который глава государства посмотрел вместе с лидерами других стран СНГ.
На шлеме, который был подарен президенту РФ, нанесена надпись V. Putin и российский триколор.
Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в РФ. Глава государства заметил, что в России развивают не только гонки "Формулы-1", но и построили крупный автомобильный центр под Петербургом. Он предложил Тодту оценить этот центр. "В субботу мы вместе с моим другом, мэром Петербурга, поедем в центр, о котором вы говорили", — ответил на это глава FIA.
Последние новости
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов высказался о завершении карьеры
Российские керлингистки проиграли американкам1
«Тоттенхэм» намерен перехватить у «Челси» игрока «Реала»
Формат овертаймов на чемпионатах мира изменят
Фуркад назвал срок завершения карьеры2
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение