Глава FIA подарил Путину именной гоночный шлем

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту РФ Владимиру Путину гоночный шлем. Их встреча прошла в Мариинском театре после балета "Щелкунчик", который глава государства посмотрел вместе с лидерами других стран СНГ.

На шлеме, который был подарен президенту РФ, нанесена надпись V. Putin и российский триколор.

Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в РФ. Глава государства заметил, что в России развивают не только гонки "Формулы-1", но и построили крупный автомобильный центр под Петербургом. Он предложил Тодту оценить этот центр. "В субботу мы вместе с моим другом, мэром Петербурга, поедем в центр, о котором вы говорили", — ответил на это глава FIA.