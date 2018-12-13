Пилот команды "Русское время" Артем Маркелов осуществил лучший обгон сезона "Формулы-2", сообщает "Советский спорт".
Видеозапись с рейтингом десяти самых запоминающихся маневром года был опубликован на YouTube-канале "Формулы-1".
Российский гонщик совершил тройной обгон на этапе в Австрии: на последнем круге он обошел сразу три болида соперников, чем привел комментаторов в восторг.
Данный обгон был признан экспертами лучшим в сезоне. Но помимо этого в топ попали еще два маневра в исполнении Маркелова.
Ранее сообщалось, что один из этапов чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" Гран-при Мексики может пройти в последний раз в 2019 году.