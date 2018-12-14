В «Формуле-1» будут финансовые ограничения

Глава "Формулы-1" Росс Браун подтвердил введение лимита командного бюджета с 2021 года, сообщает "Советский спорт"

Ожидается, что каждая команда будет ограничена $150 млн на сезон.

"Мы проводим продуктивные обсуждения с командами. В регламенте появится лимит бюджета и более справедливое распределение доходов, поэтому итоговые финансовые показатели команд улучшатся. Никто не окажется в проигрыше", — передает слова Росса официальный сайт "Формулы-1".

Напомним, что сейчас некоторые команды получают от владельцев чемпионата дополнительные бонусы. Например, "Феррари" получает определенную сумму только за факт своего существования.

Ранее "Формула-1" признала маневр российского пилота лучшим в 2018 году.