«Ред Булл» открестился от сына Шумахера

«Мы никогда не вели его», — приводит его слова GP Fans.

В минувшем сезоне Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-3» с командой «Prema Powerteam».

«Ред Булл» — обладатель кубка конструкторов в 2010, 2011, 2012, 2013 годах. Команда была основана руководителем концерна по производству энергетических напитков Red Bull — Дитрихом Матешицом.

Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы 29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Из-за случившегося семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» прикован к инвалидному креслу.