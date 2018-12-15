Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ред Булл» открестился от сына Шумахера 

News.ru + ещё 1 12 часов назад
Консультант команды «Ред Булл», выступающей в «Формуле-1» Хельмут Марко заявил, что они не проявляли интерес к сыну гонщика Михаэля Шумахера Мику.
«Мы никогда не вели его», — приводит его слова GP Fans.
В минувшем сезоне Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-3» с командой «Prema Powerteam».
«Ред Булл» — обладатель кубка конструкторов в 2010, 2011, 2012, 2013 годах. Команда была основана руководителем концерна по производству энергетических напитков Red Bull — Дитрихом Матешицом.
Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы 29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Из-за случившегося семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» прикован к инвалидному креслу.
Как писал News.ru, «Рено» разыграет нижнее бельё одного из гонщиков.
News.ru: последние новости
Гонщик Хартли может перебраться в «Формулу-Е» «Рено» разыграет нижнее бельё одного из гонщиков Глава «Уильямса» видит будущее Сироткина в «Формуле-1»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пореченков назвал Макгрегора «петухом»
Овечкин побил собственный рекорд в НХЛ
Тренер «Барселоны» рассказал о ротациях в составе
Российский боец MMA попал в Книгу рекордов Гиннеса
Фанат решил обвинить Глушакова в побоях3
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
02:47
Решена судьба российских биатлонистов
Биатлон
01:00
Усик ответил на оскорбления из-за лавры
Бокс
00:09
Американцы начали бить наших парней
Хоккей
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:30
«Зенит» решил судьбу Аршавина
Футбол
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение